In dieser Disziplin ist Luca Bernardi (20) der Beste 13.08.2022 - 11:31 Von Kay Hettich

© Barni Racing Luca Bernardi ist im Rennen auf zack

Als Rookie in der Superbike-WM 2022 tut sich Luca Bernardi schwer. Doch der Ducati-Pilot hebt sich in einer Wertung selbst von den besten Piloten ab – kein anderer verbessert sich im Rennen um so viele Plätze.