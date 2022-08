Wildcard von Jake Gagne ist auch für Yamaha wichtig 04.08.2022 - 14:16 Von Kay Hettich

© Yamaha Mit Jake Gagne kommt ein interessanter Gaststarter in Portimao hinzu

Um Jake Gagne die Wildcard beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Portimão zu ermöglichen, ziehen bei Yamaha alle an einem Strang. Am Auftritt des MotoAmerica-Champions hat Andrea Dosoli von der Europa-Sparte Interesse.