Lichtblick bei MIE Honda: Bestes Saisonfinish in Most

Rechtzeitig zur Halbzeit der Superbike-WM 2022 erreichte das gebeutelte MIE Honda-Team beim Meeting in Most einen Lichtblick. Für das bisher beste Ergebnis sorgte der frühere MotoGP-Pilot Hafizh Syahrin.

Bei allen Meetings der Superbike-WM war MIE Honda mit zwei Piloten am Start, eine Rolle spielten sie jedoch nicht –allenfalls im Kampf um die letzten Plätze. Weder Leandro Mercado noch Hafizh Syahrin können in einem der bisher 18 Rennen ein einstelliges Ergebnis vorweisen. Bis zum Meeting in Most am vergangenen Wochenende stammte der einzige (!) WM-Punkt von Mercado, eingefahren mit Platz 15 im zweiten Lauf in Assen.

In Tschechien kamen im zweiten Rennen mit einem Schlag fünf Punkte hinzu. Davon vier steuerte der ehemalige MotoGP-Pilot Hafizh Syahrin bei.



«Ich bin wirklich froh, dass ich am letzten Tag vor der Sommerpause meine ersten vier Punkte in der Superbike-WM geholt habe», sagte Syahrin erleichtert, der in der Superpole aber nur Startplatz 22 erreicht hatte. «Wir haben im Warm-up am Sonntagmorgen ein paar kleine Änderungen vorgenommen, um die Stabilität des Motorrads zu verbessern. Schon im Sprintrennen waren wir in den Top-15, aber das hat uns keine Punkte eingebracht. Für das zweite Rennen haben wir dann noch meine Position auf dem Motorrad ein wenig verändert, indem wir den Lenker angepasst haben, und auch das hat mir geholfen, stark zu fahren.»

Der Malaie sorgte als Zwölfter gleichzeitig für das beste Finish für das Team der Japanerin Midori Moriwaki. Kurioserweise profitierte der 28-Jährige von den Reifenschäden von Markenkollege Iker Lecuona und Yamaha-Pilot Garrett Gerloff in letzten zwei Runden.



«Wir haben unser bestes Rennen in dieser Saison gefahren, und damit bin ich sehr zufrieden», winkt Syahrin ab. «Das Rennen war sehr heiß und wir mussten mit den Reifen haushalten; wir waren am Limit, hatten aber Glück. Alles in allem also ein gutes Wochenende, und jetzt werde ich in der Sommerpause weiter trainieren, mit hoher Motivation für den zweiten Teil der Saison.»