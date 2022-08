Andrea Locatelli warnt Yamaha: «BMW wird stärker»

Abgesehen von einem Aufreger im ersten Rennen der Superbike-WM 2022 war von Andrea Locatelli beim Meeting in Most nicht viel zu sehen. Der Yamaha-Pilot will stärker aus der Sommerpause zurückkommen.

Noch auf der Aufwärmrunde zum ersten Rennen sorgte Andrea Locatelli für Ärger, als er den Bremspunkt zur ersten Kurve verpasste und den Notausgang wählen musste – beinahe wäre es dabei zur Kollision mit seinem Yamaha-Teamkollegen Toprak Razgatlioglu und Kawasaki-Star Jonathan Rea (Kawasaki) gekommen.



Anschließend hatte der 25-Jährige den nächsten einen Blackout, als er in der ersten Runde nach einem Ausritt ins Kiesbett mit vollem Tempo zurück auf die Piste kam, ohne Rücksicht auf nachfolgende Fahrer zu nehmen, wobei es wiederum zu einer gefährlichen Situation mit Axel Bassani (Ducati) kam.

Locatellis Superbike-Piloten übten harsche Kritik, die Rennleitung sah sich jedoch nicht genötigt, ermahnende Worte an den Italiener zu richten.

Im weiteren Rennverlauf sowie im Superpole-Race und im zweiten Lauf am Sonntag war der Supersport-Weltmeister von 2020 jedoch in jeder Hinsicht unauffällig unterwegs. Drei sechste Plätze waren nicht das, was sich Locatelli für das Meeting in Most vorgenommen hatte.



«Die Erwartungen waren höher, denn das letzte Jahr war besser – deshalb bin ich etwas enttäuscht, denn ich will mehr», sagte Locatelli. «Am Ende war es ein weiteres schwieriges Wochenende, denn wir haben keine angemessenen Ergebnisse erreicht, nur sechste Plätze. Wir müssen die Daten prüfen, um zu verstehen, was wir unternehmen können, und auch, was ich tun kann. Jetzt haben wir einen Monat Pause und haben genügend Zeit, um alles zu analysieren und in Magny-Cours neu zu starten. Das ist wichtig für die Meisterschaft und um gute Ergebnisse zu erzielen.»

Dabei hatte der 25-Jährige noch Glück, dass auch die in der Gesamtwertung nach ihm folgenden Iker Lecuona (Honda) und Michael Rinaldi (Ducati) in Tschechien nicht das beste Wochenende erwischten. Mit Sorge betrachtet der Italiener auch die gestiegene Performance von Scott Redding (BMW), der in Most bereits das zweite Meeting in Folge seinen Rückstand verringern konnte.



«Honda und BMW werden stärker! Wir müssen also zulegen, um vor ihnen zu bleiben. Wir sind bereit dafür, das ist unser Job», betonte der WM-Vierte. «Ich möchte mich verbessern, um die Lücke zu den Top-3 zu schließen und die Möglichkeit zu bekommen, die Podiumsplätze zu erreichen.»