Ducati-Star Álvaro Bautista zählt auf Chaz Davies

Chaz Davies stieg in der Superbike-WM 2022 gemeinsam mit Alvaro Bautista auf das Siegerpodest

Als Riding-Coach der Ducati-Werkspiloten blieb Chaz Davies im Paddock der Superbike-WM. Selbst der zwei Jahre ältere Álvaro Bautista möchte die Hilfe des mehrfachen Vizeweltmeisters nicht missen.

Mit 99 Podiumsplätzen, 32 Laufsiegen und als dreimaliger Vizeweltmeister schloss Chaz Davies das Kapitel Superbike-WM endgültig ab und erklärte im September 2021 seinen Rücktritt vom aktiven Leistungssport. Über Jahre war der Waliser einer von wenigen Piloten, die Rekordweltmeister Jonathan Rea die Stirn bieten konnten. Nach seinem Rücktritt unterschrieb Davies einen Vertrag als Riding-Coach für die diesjährigen Ducati-Piloten Álvaro Bautista und Michael Rinaldi in der Superbike- sowie Nicolo Bulega in der Supersport-WM.

Der 35-Jährige ist an jedem Rennwochenende vor Ort und analysiert den Fahrstil der Piloten mit selbsterstellten Video-Aufnahmen. In seine Kommentare fließt die Erfahrung von 268 Superbike-Läufen ein, davon 91 mit der Ducati Panigale V4R.



«Chaz ist eine große Hilfe für uns, weil er selbst Rennfahrer ist und das entsprechende Verständnis hat», sagte WM-Leader Álvaro Bautista im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Er beobachtet uns auf der Strecke und analysiert, unter anderem die Unterschiede zwischen Michael und mir und wie unser Bike performt im Vergleich zu den anderen. Aufgrund seiner Erfahrung weiß er genau, in welchen Situationen man etwas ändern kann und wann nicht. Manchmal möchte man vielleicht etwas ändern, aber er sieht, dass es mit unserem Bike keinen großen Vorteil bringt, denn jedes Motorrad ist anders.»

Erstaunlicherweise ist Davies über zwei Jahre jünger als Bautista (37), der selbst mit über 20 Jahre Erfahrung auf WM-Niveau verfügt.



«Er ist wirklich eine gute Unterstützung», betont der Spanier dennoch. «Er drängt sich nicht auf und macht ständig für dies oder das Vorschläge. Chaz versucht, auf der Strecke alle Fahrer zu beobachten, und wenn man ihn auf Problem anspricht, sagt er dir seine Meinung. Das ist nicht nur für uns Fahrer eine Hilfe, sondern auch für die Ingenieure.»|