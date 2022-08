Loris Baz (BMW) in IDM – nur Reiterberger war besser

Die Sommerpause der Superbike-WM 2022 lässt das BMW-Team Bonovo action nicht ungenutzt verstreichen. Bevor es zum Testen nach Barcelona geht, absolvierte Loris Baz einen Gaststart in der IDM.

Eigentlich sollte auch Eugene Laverty beim Meeting der IDM Superbike in Assen an den Start gehen, doch der Nordire schonte stattdessen seinen rechten Arm, um für den Barcelona-Test am kommenden Wochenende fit zu sein. Der Nordire war beim WM-Lauf auf der niederländischen Piste im April im FP1 schwer gestürzt und leidet seitdem an Funktionseinschränkungen der Hand.

Somit stand für das Team Bonovo action nur Loris Baz in der Startaufstellung. Der Franzose war zu einem guten Ergebnis verdammt, denn im Juni fuhr Leandro Mercado (MIE Honda) beim Lauf der deutschen Serie in Most als Dritter auf das Podium – acht Jahre nach dem letzten Podium eines Honda-Piloten!

Aber Baz enttäuschte nicht und zog sich mit zwei zweiten Plätzen solide aus der Affäre. Schneller jeweils nur BMW-Markenkollege Markus Reiterberger, der in Assen seinen vierten IDM-Titel in trockene Tücher brachte.

«Ich wusste, dass es nicht leicht werden würde, denn diese Jungs kennen ihr Motorrad ganz genau. Ich war das ganze Wochenende über etwas mürrisch, denn wir sind ohne Test hier angekommen und hatten schon einige Sorgen», erklärte Baz. «Zum Beispiel hat sich das Bike oft überhitzt und wir hatten mit dem System des Motorrads zu kämpfen, besonders mit den Bremsen, denn das ist alles komplett anders als beim WM-Bike.»

«Dennoch hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich kannte Markus schon und bin schon zuvor gegen ihn gefahren. Im ersten Rennen habe ich versucht, ihn am Ende noch einzuholen, aber er hat alle Türen zu gemacht, also wollte ich in der letzten Schikane angreifen, aber es hat einfach nicht gereicht», gab der 29-Jährige zu. «Ich hatte dennoch viel Spaß und es ist toll, hier so viele Leute zu sehen und gleichzeitig auch einmal Rennen ohne Druck fahren zu können.»

Wie schon im ersten Rennen fuhren die beiden BMW-Piloten auch im zweiten Lauf dem Feld davon. Mit elf Sekunden Rückstand schaffte es Mercado als Dritter auf das Podium. Erschwerend für die Top-Piloten war das in der IDM praktizierte Umkehrung der Startaufstellung.

«Ich bin schon lange nicht mehr dieses Format gefahren, wo du dann weiter hinten starten musst. Dennoch war ich schnell ganz vorn und dachte zunächst, dass ich davonfahren kann, aber dann sah ich, dass Markus von hinten kam. Ich wollte meine Reifen nicht zerstören und ihm auch nicht im Weg stehen und er fuhr sauber vorbei», berichtete Baz. «Das Motorrad war ziemlich auf Standard-Niveau mit nur kleinen Updates, daher war es nicht leicht, hier einfach so aufzuschlagen. Danke an das Bonovo action BMW Racing Team für diese Möglichkeit, ich hatte so viel Spaß! Auch vielen Dank an Markus für die sauberen Kämpfe!»

Ergebnis IDM Superbike Rennen 1

1. Markus Reiterberger (BMW)

2. Loris Baz (BMW)

3. Florian Alt (BMW)

4. Rob Hartog (Yamaha)

5. Pepijn Bijserbosch (BMW)

6. Leandro Mercado (Honda)

7. Max Schmidt (Yamaha)

8. Sandro Wagner (BMW)

9. Philipp Steinmayr (Yamaha)

10. Jonathan Nessjoen (Yamaha)

11. Björn Stuppi (BMW)

Ergebnis IDM Superbike Rennen 2

1. Markus Reiterberger (BMW)

2. Loris Baz (BMW)

3. Leandro Mercado (Honda)

4. Pepijn Bijserbosch (BMW)

5. Rob Hartog (Yamaha)

6. Bastien Mackels (Kawasaki)

7. Kamil Krzemien (BMW)

8. Max Schmidt (Yamaha)

9. Paul Fröde (Honda)

10. Sandro Wagner (BMW)

11. Leon Langstädtler (BMW)

12. Philipp Steinmayr (Yamaha)

13. Max Schmidt (Yamaha)

14. Björn Stuppi (BMW)