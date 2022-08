Ducati Panigale R zwang Carlos Checa zum Rücktritt

Mit Ducati verbindet Carlos Checa seinen Karrierehöhepunkt, aber auch seinen unrühmlichen Abgang aus der Superbike-WM. Die 2013 eingeführte Panigale R beendete seine Karriere früher als vom Spanier geplant.

Ducati ist zwar der erfolgreichste Hersteller der Superbike-WM, doch noch immer ist Carlos Checa der letzte Weltmeister des Herstellers aus Bologna in der seriennahen Meisterschaft. Mit der 1098R feierte der Spanier mit dem Gewinn der Superbike-WM 2011 seinen größten internationalen Erfolg.

Dann führte Ducati aber 2013 die Panigale R in die Superbike-WM ein. Das hochgejubelte V2-Motorrad entpuppte sich als Rohrkrepierer. Checa stürzte häufig und schwer. Nach einem schlimmen Sturz beim Meeting in Istanbul im ersten freien Training brach sich der heute 49-Jährige das Becken im Bereich der Hüfte. Er benötigte Monate, um wieder auf die Beine zu kommen.

Heute wissen wir: Die Panigale R ist das einzige Ducati-Modell, das keine Weltmeisterschaft gewann!

Es schien die einzig vernünftige Entscheidung zu sein, als Checa im Oktober 2013 unter Tränen seinen Rücktritt erklärte. Die Entscheidung wurde dem Katalanen durch den Gewinn der Weltmeisterschaft erleichtert.

«Ich habe eine lange Karriere hinter mir. Nachdem ich den Titel gewonnen hatte, war es, als schloss sich ein Kapitel meines Lebens. Die Weltmeisterschaft war das Letzte, was ich erreichen konnte. Wie eine Promotion. Ich habe immer um den Titel gekämpft, aber immer wieder habe ich Fehler gemacht oder kam an meine Grenzen, jedoch habe ich mich stets verbessert. 2011 dann hatte ich die Möglichkeit den Titel zu holen. Ich war in der Lage, eine perfekte Saison zu fahren. Ich habe nicht die Fehler aus der Vergangenheit gemacht, ich war ein besserer Fahrer. Zudem war es mir möglich, die Rennen, die wichtigen Momente, zu genießen und einfach ich selbst zu sein. All das war für mich eine große Genugtuung.»

«Dann kamen die neuen Regeln, die alles andere als gut für Ducati waren. Ich verstehe auch, warum, aber dies hat den anderen Herstellern natürlich einen Vorteil verschafft. Mir hat es gelangt», sagte ehemalige MotoGP-Fahrer weiter. «Dann hieß es, es komme die neue Panigale, die sehr wichtig für uns sei. Als ich diese testete, musste ich feststellen, dass wir auf keinem guten Level sind. Sie fühlte sich wegen der neuen technischen Regeln einfach nicht gut an. Sie versprachen mir daran zu arbeiten, aber dennoch entschied ich, meine Karriere auf Ducati zu beenden.»

«Es gibt immer eine Absicht und eine Entscheidung. Ich setze mir immer ein Ziel in den Kopf, weil ich meine Zukunft nicht zu lange im Voraus planen will. Meine Absicht war mehr eine Idee. Die Idee, mit Ducati zu arbeiten und mit ihnen meine Karriere zu beenden. Dann dachte ich, gut okay, ich werde es auf der Panigale versuchen. Vielleicht können wir erfolgreich sein, womöglich noch nicht dieses Jahr. Mir war klar, dass es sehr schwer wird und es ein junges Projekt ist, aber vielleicht ist es eine echte Chance für 2014. Falls ich keinen Fortschritt sehe, höre ich auf. Das war meine Absicht, nicht meine Entscheidung.»