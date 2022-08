Alle rätseln: Warum versagen Haslam, Sykes in der BSB

Mit Leon Haslam und Tom Sykes kehrten zwei starke Piloten nach der Superbike-WM 2021 in die britische Meisterschaft zurück. Statt um Siege und den Titel zu kämpfen, fahren die beiden Engländer hinterher.

Als die Türen in der Superbike-WM 2022 für Leon Haslam und Tom Sykes zufielen, unterschrieben die beiden Routiniers bei starken Teams in der britischen Superbike-Serie. Haslam bei VisionTrack Kawasaki, Sykes bei MCE Ducati.

Schon nach dem Saisonauftakt in Silverstone stellte sich Ernüchterung ein – beide fuhren nur vier Punkte aus drei Rennen ein!

Haslam erreichte anschließend in Oulton Park als Dritter seine bisher einzige Podestplatzierung und etablierte sich zunehmend in den Top-5. mit 109 Punkten hat der 39-Jährige aber nicht einmal ein Drittel von Leader Jason O'Halloran (Yamaha, 331 Punkte). Das Highlight von Sykes ist ein siebter Platz, den der 36-Jährige auf seiner Paradestrecke in Donington einfahren konnte. Mit 75 Punkten belegt der Weltmeister von 2013 abgeschlagen nur Platz 14.

Wie schwer sich die Rückkehrer tun, überrascht auch den aktuellen BSB-Champion Tarren Mackenzie.

«Gerade bei Leon», sagte der 26-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Als er 2016 von der WM in die BSB zurückkehrte, war er sofort schnell und kämpfte um die Meisterschaft. Ihn habe ich als einen der Protagonisten eingeschätzt. Bei Sykes kenne ich die Situation nicht gut genug. Das Team und das Bike sind gut, warum er das nicht umsetzen kann, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass er sich so viele Jahre an die Elektronik gewöhnt hat. Der Schritt zurück ist schwieriger als umgekehrt. Die beiden sind in ihren Karrieren auch an einem anderen Punkt, als zum Beispiel seinerzeit Scott Redding, der etwas beweisen wollte, um es zurück in die WM zu schaffen.»

Auffällig ist jedoch eine gewisse Yamaha-Dominanz in der BSB. Vier der Top-7 pilotieren eine R1. Um die Meisterschaft kämpfen realistisch mit O'Halloran und Bradley Ray zwei Yamaha-Piloten. Vereinzelte Siege konnten ansonsten nur noch Honda und Kawasaki einfahren.



«Sicher liegt es auch daran, dass sich die Kräfteverhältnisse ein wenig geändert haben. Das Yamaha-Paket ist sehr konkurrenzfähig, außerdem sitzen schnelle Fahrer auf einer R1. Selbst mit unseren Motorrädern von 2021 werden in diesem Jahr Rennen gewonnen. Das zeigt das hohe Level», betonte Mackenzie. «Dennoch ist bei Ducati das Team und Bike ebenfalls stark und sie haben einen sehr erfahrenen Fahrer. Ich bin mir sicher, dass es eine Lösung finden werden.»

Bester Ducati-Pilot in der BSB ist aktuell Tommy Bridewell (Oxford Products Racing), der mit 158 Punkten Rang 8 belegt.