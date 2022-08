Honda erstaunlich stark: Neue Teile machen Hoffnung 22.08.2022 - 11:32 Von Ivo Schützbach

© GeeBee Images Auch Honda sucht nach mehr Grip – und tüftelt an der Schwinge und Umlenkung © Gee Bee Images Wichtig bei Hitze: Kühlung der Bremse © Gold & Goose Honda-Werksfahrer Iker Lecuona Zurück Weiter

Das Honda-Werksteam kam mit zahlreichen Neuerungen an den Fireblades zum zweitägigen Superbike-Test in Barcelona. Am Ende war nur Jonathan Rea (Kawasaki) schneller als Iker Lecuona.