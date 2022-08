Toprak Razgatlioglu muss ins Krankenhaus: Loch im Arm

Für Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) ist der Test auf dem Circuit de Catalunya vorzeitig beendet. Der Türke hat sich beim Versuch eines Saves am linken Arm verletzt.

Gegen 14 Uhr am Sonntagnachmittag hatte Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu auf der Rennstrecke in Montmelo einen Sturz, derzeit ist er auf dem Weg ins Krankenhaus. Der 24-fache Laufsieger versuchte einen Ausrutscher in Kurve 5 abzufangen, was ihm trotz jeglichem Einsatz nicht gelang. Bei dem schiefgegangenen Save verletzte sich Toprak am linken Arm, dort klafft jetzt ein Loch. Die Wunde wird er im Krankenhaus reinigen und versorgen lassen, anschließend will er ins Fahrerlager des Catalunya-Circuits zurückkehren.



Im Gegensatz zu Jonathan Rea (Kawasaki) und Iker Lecuona (Honda) hat Razgatlioglu auf den Einsatz eines Qualifyers verzichtet und liegt deshalb in der Zeitenliste gute 8/10 sec zurück. Für ihn ist der Testtag nach dem Sturz vorzeitig beendet.