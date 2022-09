BMW in Magny-Cours wieder mit Michael van der Mark

Nach seiner schweren Verletzung hofft BMW-Werkspilot Michael van der Mark für das Superbike-Meeting in Magny-Cours auf Freigabe durch die Rennärzte. Kann BMW den Aufwärtstrend von Donington und Most fortsetzen?

Zu Beginn der zweiten Saisonhälfte der Superbike-WM 2022 kann BMW endlich wieder auf alle seine Stammpiloten zählen, vor allem Michael van der Mark wurde schmerzlich vermisst. Der Niederländer hatte sich wenige Tage vor dem Saisonauftakt beim Mountainbike-Training das rechte Schien- und Wadenbein gebrochen und nach seiner Rückkehr im ersten Training in Estoril am selben Bein den Oberschenkelhals.

Der 29-Jährige saß nach seiner zweiten Verletzung beim Barcelona-Test am 20./21. August erstmals wieder auf der BMW M1000RR und war schmerzfrei. Für seinen Renneinsatz in Magny-Cours benötigt van der Mark noch grünes Licht von den Rennärzten. «Ich denke, dass sich jeder vorstellen kann, wie sehr ich mich auf dieses Wochenende freue», betonte der Supersport-Weltmeister von 2014. «Es war eine lange Zeit, und ich bin sehr aufgeregt, wieder Rennen zu fahren. Natürlich muss ich für fit erklärt werden. Ich fühle mich gut und alles passt, aber natürlich hängt es von den Ärzten ab und dem, was sie sagen.»

Van der Mark macht sich keine Illusionen und erwartet nicht, dass er in Frankreich sein normales Niveau abrufen kann. «Es ist etwas schwierig für mich zu sagen, welche Erwartungen ich nach dieser langen Zeit habe. Ich denke, das Wichtigste ist, es ruhig anzugehen, da ich lange keine Rennen mehr gefahren bin. Der Test in Barcelona war gut, um wieder auf Tempo zu kommen, aber wir müssen abwarten», grübelte der Niederländer. «Klar, Magny-Cours ist eine Strecke, die mir wirklich Spaß macht, und im vergangenen Jahr haben wir dort auch ganz gute Resultate geholt. Ich bin einfach sehr glücklich, dass ich wieder Rennen fahren kann, und das Hauptziel ist, Ruhe zu bewahren – denn wir haben in diesem Jahr noch sechs Rennwochenenden.»

Zweites Sorgenkind von BMW ist Bonovo-Pilot Eugene Laverty, der wegen einer Armverletzung bereits auf mehrere Rennen verzichten musste. Der Nordire erhält für Magny-Cours die neue Schwinge, die er beim Barcelona-Test ausprobieren konnte. «Der Test in Barcelona war sehr wichtig für mich, um wieder auf dem Niveau zu fahren wie zu Beginn der Saison. Ich habe mich auf dem Bike wohlgefühlt, und die neue BMW Schwinge hat mir ermöglicht, während meiner Runs konstantere Rundenzeiten zu fahren», erklärte Laverty. «In Magny-Cours beginnt die arbeitsreiche zweite Saisonhälfte, und ich möchte in die Top-10 zurückkehren. Als ich zum letzten Mal dort war, 2020, habe ich die Poleposition geholt. Von daher habe ich gute Erinnerungen an die Strecke.»

BMW verzeichnete vor der Sommerpause einen deutlichen Aufwärtstrend. Scott Redding brauste im Superpole-Race in Donington Park und im ersten Lauf in Most auf das Podium. «Diesen Trend möchten wir nun fortsetzen», hielt Motorsport-Direktor Marc Bongers fest. «Beim Test in Barcelona konnten wir mit unseren Teams und Fahrern sehr wichtige Erkenntnisse sammeln, um das Gesamtpaket der BMW M1000RR weiter zu verbessern.»