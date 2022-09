Magny-Cours: Erste Rennen von SBK und SSP live im TV 10.09.2022 - 07:31 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Wer holt den Sieg am Samstag?

Am Samstag fallen in Magny-Cours die ersten Entscheidungen. Nach der Superpole am Vormittag finden am Nachmittag die ersten Rennen statt. Die Rennen der Superbike- und Supersport-Kategorie werden live im TV gezeigt.