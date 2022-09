Bonovo BMW: «Magny-Cours wird unser Gradmesser»

Die Superbike-WM 2022 geht am bevorstehenden Wochenende in Magny-Cours in die zweite Saisonhälfte und im BMW-Team Bonovo action steigt die Zuversicht, denn es ist das Heimrennen von Loris Baz.

Die sechswöchige Sommerpause der Superbike-WM 2022 war für Bonovo action kurzweilig. Zwei Wochen nach dem Meeting in Most absolvierte das BMW-Team mit Loris Baz einen Gaststart bei der IDM Superbike in Assen. Wenige Tage später fand in Barcelona-Test ein zweitägiger Test statt, an dem alle BMW-Piloten teilnahmen. Mit den Erkenntnissen aus Spanien tritt man am kommenden Wochenende in Magny-Cours beim siebten Saisonmeeting an.

«Für Magny-Cours sind wir gut gewappnet, besonders nach den Testtagen in Barcelona, wo wir an unserem Set-up gearbeitet und einige wenige neue Teile probiert haben. Für die zweite Saisonhälfte sehen wir uns gut gerüstet», sagte Bonovo-Boss Jürgen Röder zuversichtlich.

Seit Donington Park ist an der M1000RR von Baz eine von Kalex konstruierte neue Schwinge montiert. Für sein Heimrennen ist der Franzose stark einzuschätzen – vor zwei Jahren stürmte er mit Ten Kate Yamaha in beiden Hauptrennen auf Platz 2!

«Ich freue mich riesig auf mein Heimrennen, vor allem, nachdem ich im vergangenen Jahr nicht dabei war. Ich habe sehr gute Erinnerungen, das letzte Mal, als ich dort war, habe ich um den Sieg gekämpft. Und natürlich möchte ich wieder ein starkes Ergebnis holen», betonte der 29-jährige Baz. «Der Test in Barcelona war sehr wichtig für mich, um das Potenzial des Bikes mit dem neuen Paket und Schwinge nutzen zu können. Wir haben eine gute Basisabstimmung gefunden, und ich hoffe, dass sie in Magny-Cours funktioniert. Ich kann es kaum erwarten, dort vor den französischen Fans und mit einem speziellen Helmdesign zu fahren.»

«Loris ist nach dem Gaststart in der IDM in Assen positiv motiviert, ähnliches in Magny-Cours zu leisten», ergänzte Röder. «Das wird natürlich ungleich schwerer, aber ich denke, für ihn war es ein schöner Ausritt, wo er noch einmal Kraft tanken konnte für die zweite Hälfte der Saison. Bei ihm hat sich in Barcelona auch gezeigt, dass der Wille da ist, weiter nach vorn zu gehen und sich dann in den Top-10 festzusetzen. Ich denke, dass Magny-Cours auch noch einmal für unseren Stand ein Gradmesser wird.»