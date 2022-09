Philipp Öttl (Ducati) will es auf den Punkt bringen

Philipp Öttl will es in Magny-Cours auf den Punkt bringen

Mit der Vertragsverlängerung in der Tasche kann Philipp Öttl beruhigt in die zweite Saisonhälfte der Superbike-WM 2022 gehen. Beim Meeting in Magny-Cours will der Go Eleven Ducati-Piloten an besseren Starts arbeiten.

Am 30. Juli zog Go Eleven Ducati die Option und verlängerte den Vertrag mit Philipp Öttl für die Superbike-WM 2023 – der Bayer dankte es einen Tag später mit einem achten Rang im zweiten Superbike-Lauf in Most. In der Gesamtwertung belegt der Rookie Rang 13.

Während der sechswöchigen Sommerpause hielt sich Philipp mit Supermoto und Motocross fit, außerdem trainierte er mit einer Ducati V4S in Oschersleben. Am kommenden Wochenende geht die seriennahe Weltmeisterschaft in Magny-Cours in die zweite Saisonhälfte. Die Piste kennt der 26-Jährige aus den Jahren 2020 und 2021 in der Supersport-Kategorie. Sein bestes Finish ein vierter Platz im vergangenen Jahr.

«Magny-Cours wird eine neue Erfahrung mit dem Superbike. Ich habe mich in der Sommerpause gut vorbereitet, um möglichst auf dem gleichen Level zu beginnen, wie wir in Most aufgehört haben», sagte der Ducati-Pilot. «Wichtig ist es, dass ich mich auf mich fokussiere und mit dem Team schnell eine passende Abstimmung für meine Ducati finde. Ebenso müssen wir an besseren Starts arbeiten. Da haben wir bereits beim letzten Rennen kleine Fortschritte gemacht. Am Ende müssen wir alles Gute zusammenfügen und im Qualifying und Rennen auf den Punkt bringen.»