Honda-Fahrer überzeugt: In Frankreich geht’s vorwärts

Iker Lecuona (7) peilt den vierten WM-Rang an

Den Barcelona-Test in der Sommerpause hat Iker Lecuona als Zweitschnellster beendet, das Honda-Werksteam sprach von deutlichen Fortschritten. Das gibt Grund für Optimismus für die Superbike-WM in Magny-Cours.

An den Honda CBR1000RR-R von Iker Lecuona und Xavi Vierge waren während des Barcelona-Tests am 20./21. August einige Teile zu sehen, die erstmals zum Einsatz kamen oder gegengetestet wurden. Darunter Versteifungen des Chassis’, Schwingen und Umlenkungen; Lecuona verwendete erstmals die Daumenbremse fürs Hinterrad.



Lecuona überraschte mit der zweitschnellsten Zeit hinter Johnny Rea (Kawasaki), der Spanier verlor mit dem Qualifyer knapp 2/10 sec – und war damit schneller als WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati).

Kommendes Wochenende geht die Superbike-WM in die zweite Saisonhälfte.



«Die Sommerpause war ein Mix aus Erholung und Arbeit», hielt Lecuona fest. «Ich machte die großartige Erfahrung Suzuka Eight Hours, hatte aber auch Zeit, um meine Batterien aufzuladen. Magny-Cours ist eine weitere neue Strecke für mich. Ich habe mir zwar einige Videos von früheren Rennen angeschaut, am ersten Tag wird es für mich aber vor allem darum gehen, die Streckenführung zu lernen.»

«Wir haben uns an diese Situation gewöhnt», ergänzte HRC-Teamkollege Xavi Vierge, für den die Strecke nahe Nevers ebenfalls neu ist. «Wir kommen mit zusätzlicher Motivation nach Frankreich, die beiden Testtage in Katalonien waren sehr positiv. Die vorangegangenen Tests habe ich wegen Verletzungen verpasst, erstmals konnte ich ruhig und methodisch an meiner Motorradabstimmung arbeiten.»

Vor Magny-Cours liegt Lecuona auf dem sechsten WM-Rang, mit 127 Punkten hat er sieben und 21 weniger als die vor ihm platzierten Michael Rinaldi (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha). Angesichts der Überlegenheit der Top-3 Bautista, Rea und Razgatlioglu ist das erklärte Ziel des Honda-Piloten Gesamtrang 4. Vierge ist mit 79 Punkten Zehnter.

Kombinierte Zeiten SBK-Test Barcelona, 20./21. August:

1. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, 1:40,913 min

2. Iker Lecuona (E), Honda, 1:41,107

3. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:41,281

4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, 1:41,514

5. Michael Rinaldi (I), Ducati, 1:41,621

6. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, 1:41,731

7. Xavi Vierge (E), Honda, 1:42,087

8. Loris Baz (F), BMW, 1:42,136

9. Scott Redding (GB), BMW, 1:42,165

10. Alex Lowes (GB), Kawasaki, 1:42,358

11. Eugene Laverty (IRL), BMW, 1:42,858

12. Michael van der Mark (NL), BMW, 1:43,367

13. Florian Marino (F), Kawasaki, 1:43,992

14. Tati Mercado (RA), Honda, 1:44,603

15. Oscar Gutierrez (E), Kawasaki, 1:44,688

16. Oliver König (CZ), Kawasaki, 1:44,809