Alvaro Bautista (1.): Die Gegner schlugen sich selbst

Die beiden Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) machen nur selten Fehler. In Magny-Cours war so ein Tag – WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) nahm das Geschenk dankend an.

Nach der Superpole haben Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu das Feld zeitgleich angeführt. Auf Startplatz 1 stand wegen der schnelleren zweitbesten Runde der Kawasaki-Pilot, den besseren Start erwischte der Yamaha-Star.

In der dritten Runde stürzten Razgatlioglu und Rea unabhängig voneinander, beide ohne Fremdeinwirkung. Scott Redding (BMW) führte bis Runde 7, dann rauschte Bautista mit Leichtigkeit auf der Geraden an ihm vorbei und gab die erste Position bis ins Ziel nicht mehr ab. Der Spanier gewann sein achtes Rennen in diesem Jahr und baute seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft auf 56 Punkte gegenüber Rea und 58 gegenüber Toprak aus.

Alle sind sich einig: Das war ein sehr wichtiger Sieg.



«Vor allem hier», hielt Bautista fest. «Im FP3 am Morgen hatten wir sehr viel zu tun, für das Rennen fanden wir die bestmögliche Kombination aus allem. Magny-Cours ist für Johnny und Toprak eine der besten Strecken, um Druck zu machen. Sie sind hier extrem stark – und sie machten Fehler. Das kann in Rennen passieren. Bis zur karierten Flagge kann alles passieren. Dem Papierformat nach ist es auf dieser Strecke schwieriger für uns zu gewinnen, aber im Rennsport kann alles passieren. Als ich sah, dass Jonathan stürzte, entschied ich mich ruhig zu bleiben. Dann war Toprak draußen. Dadurch hatte ich mehr Zeit, um die Situation zu verstehen.»

Das Ducati-Aushängeschild weiter: «Als ich mich entschied in Führung zu gehen, legte ich einige schnelle Runden nach. Wäre Scott an mir drangeblieben, hätte er eine oder zwei Zehntelsekunden schneller fahren können, als alleine an der Spitze. Also achtete ich darauf, keine Fehler zu machen und sehr präzise zu fahren. Als ich etwas Vorsprung hatte, verwaltete ich diesen. Ich war schnell, gab aber nicht 100 Prozent. Das waren 90 oder 95 Prozent, ich behielt eine gewisse Sicherheitsmarge. Wenn Toprak und Johnny Fehler machen, müssen wir das nicht wiederholen.»

Vor dem Wochenende rechnete Bautista damit, dass er eher auf Verteidigung fahren würde. Seine Herangehensweise für die beiden Rennen am Sonntag wird so aussehen: «Wenn ich um den Sieg kämpfen kann, werde ich das tun. Geht es ums Podium oder die Top-5, ebenfalls. Priorität hat für mich immer, dass ich sicher fahre und keine Fehler mache. Wenn ich in einem Rennen pushe, tue ich das, weil ich das Gefühl habe, dass ich das tun kann.»

Ergebnisse Superbike-WM Magny-Cours, Rennen 1:

1. Bautista, Ducati, 21 Runden

2. Redding, BMW, + 4,079 sec

3. Bassani, Ducati, + 6,751

4. Lowes, Kawasaki, + 8,531

5. Gerloff, Yamaha, + 9,022

6. Rinaldi, Ducati, + 17,260

7. Locatelli, Yamaha, + 20,044

8. Öttl, Ducati, + 20,712

9. Lecuona, Honda, + 21,583

10. Mahias, Kawasaki, + 23,854

11. Razgatlioglu, Yamaha, + 26,929

12. van der Mark, BMW, + 27,322

13. Vierge, Honda, + 28,639

14. Baz, BMW, + 37,824

15. Bernardi, Ducati, + 38,051

16. Ponsson, Yamaha, + 40,505

17. Nozane, Yamaha, + 40,619

18. Laverty, BMW, + 41,049

19. Tamburini, Yamaha, + 41,743

20. Syahrin, Honda, + 49,687

21. Mercado, Honda, + 51,725

22. König, Kawasaki, + 51,964

23. Gutierrez, Kawasaki, + 1 Runde

24. Rea, Kawasaki, + 1 Runde

Superbike-WM-Stand nach 19 von 36 Rennen:

1. Bautista, 323 Punkte. 2. Rea 267. 3. Razgatlioglu 265. 4. Locatelli 157. 5. Rinaldi 144. 6. Lecuona 134. 7. Bassani 131. 8. Redding 130. 9. Lowes 126. 10. Vierge 82. 11. Baz 67. 12. Gerloff 66. 13. Öttl 48. 14. Mahias 37. 15. Bernardi 24. 16. Tamburini 23. 17. Laverty 18. 18. van der Mark 15. 19. Fores 12. 20. Nozane 12. 21. Mykhalchyk 10. 22. Ponsson 8. 23. Syahrin 4. 24. Haslam 4. 25. Mackenzie 3. 26. Hickman 2. 27. Mercado 2.