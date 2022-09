Magny-Cours: Crash von Rea & Toprak – Bautista siegt!

Der erste Lauf von Magny-Cours begann turbulent, Superbike-WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) holte nach frühen Stürzen seiner ersten Verfolger das Maximum heraus.

Nach der Superpole hatten Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu das Feld noch zeitgleich angeführt. Auf der Pole-Position stand wegen der schnelleren zweitbesten Runde der Kawasaki-Pilot, den besseren Start erwischte aber der Yamaha-Star.

Für beide nahm das Rennen aber früh eine unerwartete Wendung: Innerhalb von einer Runde patzten beide! Die Spitze übernahm somit BMW-Pilot Scott Redding, der Ducati-Werksfahrer Alvaro Bautista aber nicht lang hinter sich halten konnte. Der WM-Leader fuhr schließlich einem ungefährdeten Sieg entgegen und liegt in der Tabelle nun 56 Punkte vor Rea und 58 Punkte vor Razgatlioglu, der eine eindrucksvolle Aufholjagd als Elfter beendete.

Nach Fehlern von Loris Baz und Michael Ruben Rinaldi ging der dritte Rang an Ducati-Motocorsa-Pilot Alex Bassani – sein erster Podestplatz der Saison. Philipp Öttl landete auf Rang 8.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu geht vor Redding und Rea in Führung.



Runde 1: Razgatlioglu geht weit, Redding übernimmt die Spitze.



Runde 2: Redding verliert in einer Kurve zwei Plätze. Rea ist nur kurz vorne, Razgatlioglu schiebt sich zurück auf P1. In der finalen Schikane stürzt der Nordire dann aber! Er versucht weiterzufahren, seine Kawasaki ist aber beschädigt.



Runde 3: Razgatlioglu hat an der Spitze mehr als eine Sekunde Luft – aber dann landet auch der Yamaha-Star im Kiesbett! Der Titelverteidiger jagt dem Feld mit mehr als 25 Sekunden Rückstand auf die Spitze hinterher. Redding erbt vor Bautista die Führung, auf Platz 3 findet sich Baz wieder.



Runde 4: Rea kommt an die Box, fährt dann aber weiter.

Runde 5: Bautista schiebt sich an Redding heran, hinter den Top-2 klafft eine Lücke von 1,5 sec auf Baz, Bassani, Lowes, Rinaldi, Gerloff, Lecuona, Mahias und Öttl (10.).



Runde 7: Bautista löst Redding auf Platz 1 ab, der BMW-Pilot bleibt aber dran.



Runde 9: Bautista geht in der Haarnadel etwas weit, Redding ist aber nicht nahe genug dran, um davon zu profitieren. Eineinhalb Sekunden dahinter folgen Baz und Bassani, weitere sieben Zehntel dahinter führt Rinaldi die nächste Gruppe an.



Runde 10: Razgatlioglu überholt unterdessen die ersten Fahrer und liegt auf P20.



Runde 11: An der Spitze lässt Redding Bautista nicht entkommen – und Rinaldi (5.) ist an seinem Markenkollegen Bassani dran. Öttl liegt weiter auf P10.



Runde 12: Rinaldi boxt sich an Bassani vorbei auf Platz 4. Dann stürzt Baz auf Platz 3 liegend! Bautista setzt sich an der Spitze ab.



Runde 14: Rinaldi unternimmt in Kurve 1 einen Ausritt durchs Kiesbett und wird bis auf Rang 10 durchgereicht.



Runde 15: Öttl auf P7, Razgatlioglu ist in den Top-15 angekommen.

Runde 16: Bautista fährt an der Spitze auf und davon. Redding ist auf einem einsamen zweiten Platz unterwegs. Bassani hat seinerseits eine gute Sekunde Vorsprung auf Gerloff und Lowes.



Runde 17: Öttl verliert Platz 8 an Rinaldi.



Runde 18: Lowes übernimmt Platz 4 von Gerloff.



Runde 19: Bautista geht mir mehr als drei Sekunden Vorsprung in die letzten drei Runden.



Runde 20: Öttl gibt Rang 9 an Locatelli ab.



Letzte Runde: Die Podestplätze sind an Bautista, Redding und Bassani vergeben. Öttl schnappt sich Lecuona und wird Achter, Razgatlioglu wird noch Elfter.

Ergebnis Superbike-WM, Magny-Cours, Rennen 1:

1. Bautista, Ducati, 21 Runden

2. Redding, BMW, + 4,079 sec

3. Bassani, Ducati, + 6,751

4. Lowes, Kawasaki, + 8,531

5. Gerloff, Yamaha, + 9,022

6. Rinaldi, Ducati, + 17,260

7. Locatelli, Yamaha, + 20,044

8. Öttl, Ducati, + 20,712

9. Lecuona, Honda, + 21,583

10. Mahias, Kawasaki, + 23,854

11. Razgatlioglu, Yamaha, + 26,929

12. van der Mark, BMW, + 27,322

13. Vierge, Honda, + 28,639

14. Baz, BMW, + 37,824

15. Bernardi, Ducati, + 38,051

16. Ponsson, Yamaha, + 40,505

17. Nozane, Yamaha, + 40,619

18. Laverty, BMW, + 41,049

19. Tamburini, Yamaha, + 41,743

20. Syahrin, Honda, + 49,687

21. Mercado, Honda, + 51,725

22. König, Kawasaki, + 51,964

23. Gutierrez, Kawasaki, + 1 Runde

24. Rea, Kawasaki, + 1 Runde

Superbike-WM-Stand nach 19 von 36 Rennen:

1. Bautista 323 Punkte. 2. Rea 267. 3. Razgatlioglu 265. 4. Locatelli 157. 5. Rinaldi 144. 6. Lecuona 134. 7. Bassani 131. 8. Redding 130. 9. Lowes 126. 10. Vierge 82. 11. Baz 67. 12. Gerloff 66. 13. Öttl 48. 14. Mahias 37. 15. Bernardi 24. 16. Tamburini 23. 17. Laverty 18. 18. van der Mark 15. 19. Fores 12. 20. Nozane 12. 21. Mykhalchyk 10. 22. Ponsson 8. 23. Syahrin 4. 24. Haslam 4. 25. Mackenzie 3. 26. Hickman 2. 27. Mercado 2.