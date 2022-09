Marcel Schrötter in SBK-WM: Nur wenige gute Plätze

Der 29-jährige Marcel Schrötter und das deutsche Team Liqui Moly Intact gehen nach dieser Moto2-Saison getrennte Wege. Jetzt klappert sein Manager die Möglichkeiten in der Superbike-WM ab.

Seit dem Misano-GP am vergangenen Wochenende wissen wir: Nach sechs gemeinsamen Jahren von Deutschlands einzigem GP-Stammfahrer Marcel Schrötter und dem Team Liqui Moly Intact ist zum Ende dieser Saison Schluss.

Schrötter-Manager Michael Kories schaut sich schon seit dem Superbike-WM-Event im April in Estoril in einer anderen Meisterschaft um. «Wenn man nach den Medienberichten und TV-Einschaltquoten geht, ist MotoGP die attraktivste Motorradklasse, dann kommt die Superbike-WM, an dritter Stelle folgt Moto2», erklärte er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Deshalb war ich auch beim SBK-Event in Most und habe mich umgehört. Es wird bis zum Superbike-Rennen in Barcelona am 25. September dauern, bis wir wissen, wo Marcel 2023 fahren wird.»

Es gab eine Zeit, in welcher Marcel gute Chancen bei BMW hatte, um im Team Bonovo action den Platz von Eugene Laverty zu übernehmen, der für nächstes Jahr ins Teammanagement wechselt. Doch die finanziellen Vorstellungen von Kories und BMW lagen dem Vernehmen nach weit auseinander. Statt das Risiko eines Superbike-Rookies einzugehen, entschied sich BMW für die Verpflichtung des von Yamaha kommenden und etablierten Texaners Garrett Gerloff (5 Podestplätze).

Dem 29-jährigen Bayer, nach 14 von 20 Rennen Achter der Moto2-WM, bieten sich kaum noch attraktive Plätze in der Superbike-WM. Puccetti Kawasaki steht oben auf der Wunschliste, doch Teamchef Manuel Puccetti wünscht sich einen erfahrenen Piloten und verhandelt mit den Ex-Weltmeistern Tom Sykes und Sylvain Guintoli.

Bei Barni Ducati hat Luca Bernardi einen Vertrag für 2023. Im Fahrerlager von Magny-Cours ist aber zu hören, dass es für das Team die Möglichkeit zum Ausstieg gibt. Bernardi hat sich 2021 beim Event in Frankreich den 12. Brustwirbel gebrochen, Anfang August ließ er sich das Metall aus dem Rücken entfernen. Das Team hofft, dass er anschließend nicht nur beweglicher, sondern auch mental befreit ist. Sollte in Magny-Cours und Barcelona kein Aufwärtstrend ersichtlich sein, könnte sein Platz wackeln.

Ebenfalls interessant für Schrötter: Das französische Team GMT94 steigt 2023 mit einem Fahrer in die Superbike-WM ein, das Material soll identisch sein wie von den Werksteams Pata und GRT.

Findet Kories keinen Platz für Schrötter bei den Superbikes, wird er sich mit den Themen Supersport-WM und MotoE-Weltcup auseinandersetzen müssen.

Die Superbike-WM-Teams für 2023:



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Syahrin?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Guintoli? Sykes? Schrötter?



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: Gutierrez?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Kohta Nozane (J), Aegerter? Mackenzie? Gardner?



GMT94 Yamaha: Gardner? Schrötter?



Motoxracing Yamaha: Tamburini?



Gil Motor Sport Yamaha: Chris Ponsson (F)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Luca Bernardi (I)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt