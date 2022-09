Magny-Cours, Quali: Johnny Rea und Toprak zeitgleich!

Die Superpole in Magny-Cours entschied Jonathan Rea (Kawasaki) für sich, obwohl Toprak Razgatlioglu (Yamaha) die Pole-Zeit im letzten Versuch noch egalisierte. Startplatz 3 für Scott Redding (BMW).

In Most hatte Pirelli wegen des aggressiven Asphalts auf den SCQ-Reifen verzichtet, in Magny-Cours stand er den Superbike-Assen für die erste Superpole nach der langen Sommerpause wieder zur Verfügung. Dazu gab es einen neuen weichen Vorderreifen.

Nach den ersten fliegenden Runden der 15-minütigen Session lag Kawasaki-Werksfahrer Alex Lowes in 1:36,544 min vorne. In seinem zweiten Versuch übernahm Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu in 1:36,354 min vor Lowes, Rea, Redding und Bautista das Kommando.



Zum Vergleich: Razgatlioglu setzte schon im FP3, dem einzigen trockenen Training, in 1:36,626 min die Richtzeit. Die schnellste Rennrunde in Magny-Cours drehte Jonathan Rea (Kawasaki) 2021 im Sprintrace mit 1:36,374 min. Den Pole-Rekord (1:35,683 min), im Vorjahr aufgestellt, hält ebenfalls der Nordire.

Zur Halbzeit kamen alle an die Box und holten den weichen SCQ-Reifen für die finale Zeitenjagd ab.

Rea übernahm dann in 1:36,124 min Platz 1, BMW-Pilot Scott Redding war ihm dicht auf den Fersen (+ 0,109 sec). Im Finish gelang Razgatlioglu dann noch die exakt selbe Zeit wie Rea. Die Pole-Position blieb damit aber in der Hand des Kawasaki-Piloten, weil er die bessere zweitschnellste Zeit aufzuweisen hatte.

Mercado und van der Mark stürzten noch in Kurve 5 und diskutierten angeregt. Dem Niederländer wurde auf dem Dashboard seiner BMW fälschlicherweise angezeigt, dass die Session beendet ist, Mercado war aber noch auf einer schnellen Runde.



WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) sicherte sich Startplatz 4, Philipp Öttl landete auf Rang 10. Iker Lecuona landete als erster Honda-Pilot nur auf Platz 13.

Ergebnis Superbike-WM Magny-Cours, Superpole:

1. Rea, Kawasaki, 1:36,124 min

2. Razgatlioglu, Yamaha, +0,000 sec

3. Redding, BMW, +0,109

4. Bautista, Ducati, +0,292

5. Gerloff, Yamaha, +0,340

6. Lowes, Kawasaki, +0,400

7. Rinaldi, Ducati, +0,470

8. Bassani, Ducati, +0,505

9. Baz, BMW, +0,506

10. Öttl, Ducati, +0,551

11. Mahias, Kawasaki, +0,554

12. Locatelli, Yamaha, +0,617

13. Lecuona, Honda, +0,768

14. Vierge, Honda, +1,156

15. van der Mark, BMW, +1,287

16. Laverty, BMW, +1,669

17. Nozane, Yamaha, +1,706

18. Tamburini, Yamaha, +1,806

19. Ponsson, Yamaha, +2,058

20. Bernardi, Ducati, +2,213

21. Syahrin, Honda, +2,511

22. Mercado, Honda, +2,680

23. Gutierrez, Kawasaki, +2,810

24. König, Kawasaki, +3,080