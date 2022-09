Für Alvaro Bautista ist klar: Das war Absicht von Rea

Rekordchampion Jonathan Rea (Kawasaki) rempelte im zweiten Hauptrennen der Superbike-WM in Magny-Cours den Gesamtführenden Alvaro Bautista (Ducati) ins Kiesbett. Der Spanier fordert drastischere Maßnahmen.

Der Vorfall geschah in Runde 2: Toprak Razgatlioglu führte vor Alvaro Bautista, Jonathan Rea fuhr dem Spanier am Kurveneingang in die Seite und räumte ihn ab. Rea bekam für dieses Manöver einen Long-Lap-Penalty, der ihn aber nur zirka 2,5 sec kostete – der Nordire kam als Fünfter ins Ziel und rettete damit elf Punkte.

Bautista konnte kaum fassen, was geschehen war. «Rea fuhr unverantwortlich, berührte mich und schob mich von der Strecke», hielt der 37-Jährige fest. «Es ist unglaublich, dass ein Weltmeister wie er so ein Manöver macht. Das war kein Fahrfehler, das war Absicht. Die Strafe, die er dafür bekam, ist nicht fair. Er fuhr direkt in mich und ich stürzte. Wenn du absichtlich einen anderen Fahrer ins Aus schickst, und dafür nur eine Long-Lap-Penalty bekommst, dann gewinnst du mehr, als du verlierst.»

Bautista hatte erneut den Speed für Platz 1, sicher fürs Podium. Durch den Vorfall büßte er 25 Punkte auf Sieger Razgatlioglu ein und elf auf Rea. Der Aruba-Ducati-Pilot liegt in der Gesamtwertung jetzt nur noch 30 Punkte voraus.

«Ich befasse mich momentan nicht mit der Meisterschaft, mir geht es um das Manöver», betonte Bautista. «Es ist inakzeptabel, so etwas in einem Rennen zu machen. In einem Weltmeisterschaftsrennen und von einem großartigen Champion wie ihm. Ich habe Glück, dass mir körperlich nichts fehlt. Punkte sind Punkte – aber wichtiger ist, dass sich solche Aktionen nicht wiederholen.»