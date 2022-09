Honda auf dem Podium? Barcelona die beste Gelegenheit

Das anstehende Superbike-Meeting in Barcelona ist für Honda ein echtes Heimspiel. Die Spanier Iker Lecuona und Xavi Vierge wollen die zuletzt verhaltenen Ergebnisse mit einem starken Auftritt vergessen machen.

Auf kein anderes Meeting der Superbike-WM 2022 freuen sich die Honda-Piloten so sehr wie auf das bevorstehende Rennwochenende in Barcelona. Denn zum einen ist es das Heimrennen von Iker Lecuona und Xavi Vierge, zum anderen kennen sie die 4,6 km lange Piste aus diversen GP-Rennen und der spanischen Serie. Die drei letzten Superbike-Pisten kannten die beiden Rookies im Gegensatz dazu nicht: Donington Park, Most und Magny-Cours. Außerdem absolvierte Honda in Barcelona mehrere Tests.

Umso zuversichtlicher sind die beiden Spanier, dass sie auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wieder an die starken Ergebnisse anknüpfen können, die sie zuvor erreichen konnten. Highlight war der dritte Platz von Lecuona im zweiten Superbike-Lauf in Assen.

«Ich erwarte viel vom Wochenende in Barcelona-Runde», betonte der 22-jährige Lecuona. «Denn beim ersten Wintertest war ich dort sehr schnell und belegte den dritten Platz. Als wir dann im August erneut dort waren, war ich Zweiter mit nur ein paar Zehntelsekunden Rückstand auf Johnny Rea. Wir wissen also, dass wir sehr schnell sein können. Allerdings haben wir uns am letzten Rennwochenende auch sehr schwergetan, also warten wir ab. Ich hoffe, dass wir schnell in einen Rhythmus kommen, ein Gefühl für das Motorrad finden und alles einfacher sein wird als in Magny-Cours.»

Während sein Teamkollege aus Valencia stammt, findet das achte Saisonmeeting vor der Haustür des Katalanen Xavi Vierge statt.

«Es ist endlich Zeit für mein echtes Heimrennen, auf einer Strecke, die ich ausgezeichnet kenne und auf der wir bereits im Winter und vor ein paar Wochen im August Testfahrten absolvieren konnten», meinte der 25-Jährige. «Beide Tests liefen wirklich gut, also freue ich mich darauf, die Strecke in Montmeló mit meinem Motorrad und meinem Team zu genießen, während wir auf gute Ergebnisse hinarbeiten.»

Übrigens: Wie Kawasaki hat auch das Werksteam der Honda Racing Corporation seinen Sitz in Barcelona.