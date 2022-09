Jonathan Rea hofft auf Befreiungsschlag in Barcelona

Wenn die Superbike-WM 2022 am kommenden Wochenende in Barcelona gastiert, hat das Kawasaki-Werksteam die kürzeste Anreise. Aushängeschild Jonathan Rea muss das Heimspiel nutzen, um nicht den Anschluss zu verlieren.

Nach dem intensiven Rennwochenende in Magny-Cours, als Jonathan Rea im ersten Rennen stürzte und im zweiten Lauf WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) von der Piste rammte, geht die Superbike-WM 2022 am kommenden Wochenende in Barcelona in die achte Runde.

Das Meeting auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ist das Heimrennen von Kawasaki. Die Werkstatt von Provec-Racing liegt nur wenige Kilometer von der Rennstrecke entfernt, viele Sponsoren und Partner kommen aus der Region. Es wäre kein guter Ort, um erneut für negative Schlagzeilen zu sorgen.

Idealerweise münzt der Nordire den Heimvorteil seines Teams in Siege um, denn in der Gesamtwertung ist der Rekordweltmeister im Hintertreffen. Bereits seit zwölf Rennen ist er ohne Sieg und liegt als Dritter bereits 47 Punkte hinter dem Spanier. Mit zwei Siegen ist Rea auf dem Papier der erfolgreichste Pilot auf der Piste in Katalonien, die erst seit 2020 den Superbike-Kalender ergänzt.

«Ich freue mich wirklich auf das Rennen in Barcelona, denn wir hatten dort vor ein paar Wochen einen großartigen Test, bei dem ich mich auf dem Motorrad wohlfühlte. Wir waren schnell und konstant, außerdem haben an unserer Pace bei heißen Bedingungen gearbeitet», sagte der Rekordweltmeister. «Nach dem schwierigen Rennen in Magny-Cours ist es wichtig, dass wir uns gut erholen und einige Punkte holen. Seit wir die Saison in Magny-Cours wieder aufgenommen haben, kommen die Rennen in schneller Folge, daher ist es entscheidend, dass wir bis zum Ende der Saison gesund, konkurrenzfähig und konstant sind.»

Die vergangenen Rennwochenenden in Barcelona hat Rea allerdings nicht in guter Erinnerung behalten.

«Die Strecke war für uns immer schwierig. Ich hatte in Barcelona nicht allzu viel Erfolg, also freue ich mich darauf, das zu ändern», grübelte Rea. «Es ist das Heimrennen meines Teams, daher freue ich mich darauf, viele freundliche Gesichter im Fahrerlager, die Teamsponsoren und die Fans vor Ort zu sehen. Ich verbringe viel Zeit in dieser Gegend, deshalb fühlt es sich für mich wie eine zweite Heimat an.»