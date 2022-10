Yamaha verblüfft: Neue Aufgabe für Kohta Nozane (26) 05.10.2022 - 14:50 Von Ivo Schützbach und Günther Wiesinger

© Gold & Goose Kohta Nozane wechselt in die Moto2-WM

Über Platz 7 kam Kohta Nozane in der Superbike-WM noch nie hinaus, in 58 Rennen schaffte er es nur dreimal in die Top-10. Yamaha Japan hofft, dass er in der Moto2-WM mehr leisten kann.