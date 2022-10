Michael van der Mark benennt das Grundproblem der BMW

BMW erlebte bei der Superbike-WM in Barcelona die größte Schlappe des Jahres, in beiden Hauptrennen verlor der Beste aus dem Quartett des deutschen Herstellers über 30 Sekunden auf den Sieger.

Das war schmerzhaft: BMW war auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya nicht konkurrenzfähig, obwohl der Hersteller aus München dort im August zwei Tage lang getestet hatte. Zwar schafften es Eugene Laverty und Loris Baz in den Hauptrennen je einmal in die Top-10, verloren aber jeweils über 30 sec auf den alle überragenden Dreifach-Sieger Alvaro Bautista aus dem Ducati-Werksteam.

BMW-Aushängeschild Scott Redding stürzte in beiden Hauptrennen, ein winziger Lichtblick war Position 8 im Sprintrace.



In Donington Park, Most und Magny-Cours haben Redding und BMW mit Podestplätzen geglänzt, in Katalonien standen der Engländer und seine Markenkollegen auf verlorenem Posten.

Eine These für die Leistungsschwankungen ist das anscheinend kleine Abstimmungsfenster, in dem die M1000RR optimal funktioniert.



«Das Fenster ist gar nicht so schlecht», erklärte Werksfahrer Michael van der Mark SPEEDWEEK.com. «Aber sobald eine Strecke wenig Grip bietet, straucheln wir mehr als jeder andere. Daran müssen wir arbeiten. Auf manchen Strecken ist es kein Problem, wenn der Grip mit der Zeit weniger wird. Aber in Barcelona bereitet uns das große Schwierigkeiten.»

Den Mangel an mechanischem Grip prangerte der ehemalige BMW-Pilot Tom Sykes seit der werksseitigen Rückkehr 2019 bis zu seinem Abgang nach der Saison 2021 regelmäßig an.



«Das war immer Toms Problem, egal auf welchem Motorrad», relativierte van der Mark die Aussagen des Engländers. «Er braucht wegen seines Fahrstils sehr viel Grip und leidet entsprechend mehr als andere, wenn er ihn nicht hat.»