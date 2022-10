Nach 34 Jahren am Ziel: GMT94 Yamaha in SBK-WM 2023

Am Wochenende in Portimão brachte GMT94 den Aufstieg in die Superbike-WM 2023 in trockene Tücher. Der ehemalige Rennfahrer und Teamchef Christophe Guyot ist am Ziel seiner Träume angekommen.

GMT94 hat eine lange Geschichte. Seit dem ersten Rennen im Jahr 1989 mit einer RD350LC ist das von Christophe Guyot gegründete Team mit Yamaha verbündet, seit fast 20 Jahren direkt mit dem Werk. Die 94 im Teamnamen ist die Nummer des Département Val-de-Marne. Guyot engagiert sich auch in soziale Projekte, zum Beispiel durch die Beschäftigung von Jugendlichen im Rennteam.

Die größten sportlichen Erfolge feierte GMT94 in der Endurance-WM; drei Weltmeister- und fünf Vizetitel hat die Truppe aus Frankreich gewonnen. Seit 2018 zählt GMT94 zu den besten Teams der Supersport-WM und liebäugelte schon seit 2020 offen mit dem Aufstieg in die Superbike-WM. Am letzten Rennwochenende in Europa wurden die Verträge unterschrieben, am Donnerstag wurde der Aufstieg offiziell.

«Für mich geht ein Traum in Erfüllung, denn davon träumte ich schon zu Beginn meiner Karriere als Rennfahrer vor vielen Jahren», schwärmte Guyot. «Schon als wir in die Supersport-WM 2018 einstiegen, war mein Ziel, in die Superbike-Kategorie aufzusteigen. Ich kann mich nur bei allen Menschen bedanken, die an dieses Projekt glauben. Das fängt bei der Dorna und Gregorio Lavilla an, die mich von Anfang an in diesem Bestreben unterstützt haben und seitens Yamaha Andrea Dosoli und Eric de Seynes sowie alle unsere Partner.»

Übrigens: Guyot probierte sich selbst an der Superbike-WM. Zwischen 1991 und 1993 bestritt er 16 Rennen, erreichte aber nur in Anderstorp 1991 als 15. einen WM-Punkt – seinerzeit mit einer Honda VFR750 RC30.

Auf sein bisheriges Aushängeschild, Jules Cluzel, muss Guyot im kommenden Jahr verzichten. Der 34-Jährige erklärte seinen Rücktritt zum Saisonende.

«Ihm bin ich um größten Dank verpflichtet. Vielen Dank, Jules! Er bescherte uns sieben Siege und 25 Podestplätze. Ohne ihn wären wir nicht in die Position gekommen, an den Superbike-Aufstieg nur zu denken», betonte Guyot. «Jules wird auf ewig ein wichtiger Teil unserer Teamgeschichte sein. Wir werden ihm helfen, bis zum Saisonende noch einen Sieg einzufahren. Er hatte so viele schwere Verletzungen und ist davon müde und hat sich zum Rücktritt entschieden. Jedoch wünscht er sich so sehr, in dieser Saison noch einen Sieg zu feiern.»

Im nächsten Jahr startet GMT94 mit einem Superbike- und einem Supersport-Motorrad. Die R1 wird von Lorenzo Baldassarri, einem Rookie, die R6 von Valentin Debise.

«Ich weiß nicht, was wir zu erwarten haben», sagte Guyot. «Mein Wunsch war, Fahrer in unser Team zu holen, die diese Chance verdienen. Und das trifft auf Lorenzo und auch auf Valentin zu.»