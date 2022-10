Offiziell: GMT94 Yamaha mit Baldassarri in SBK 2023

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen von den Ambitionen von GMT94 Yamaha und Lorenzo Baldassarri für den Aufstieg in die Superbike-WM 2023. Seit wenigen Minuten ist es offiziell.

GMT94-Boss Christophe Guyot machte schon lange keinen Hehl mehr daraus, mit einem Motorrad in die Superbike-WM aufzusteigen. Scheiterten die Ambitionen des Franzosen bisher an der Finanzierung, hat der ehemalige Rennfahrer für kommende Saison alles unter Dach und Fach.

Das über viele Jahre in der Endurance-WM erfolgreiche Team wird 2023 eine Yamaha R1 in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft einsetzen, als Fahrer wurde wie von SPEEDWEEK.com angekündigt Lorenzo Baldassarri verpflichtet.

Das Engagement in der Supersport-WM bleibt bestehen, wird aber auf ein Motorrad reduziert. Als Fahrer kommt Valentin Debise zum Einsatz.

GMT94 hat hervorragende Beziehungen zu Yamaha und wird ein Superbike auf dem Stand der Werksmotorräder einsetzen. Yamaha Europa unterstützt das Vorhaben.

«Es ist schön zu sehen, dass ein von uns unterstütztes Team von der Supersport- in die Superbike-WM aufsteigt. Mit GRT Yamaha hat das in Vergangenheit bereits erfolgreich funktioniert und nun werden wir GMT94 Yamaha auf die gleiche Weise unterstützen», sagte Yamaha-Rennchef Andrea Dosoli. «GMT94 weiß, was es braucht, um in der höchsten Klasse konkurrenzfähig zu sein. Wir erwarten von Anfang an eine ansprechende Leistung.»

Auch die Beförderung von Baldassarri wird von Yamaha getragen. Bereits vorher war der Aufstieg von Weltmeister Dominique Aegerter im GRT-Team beschlossen.

«Wir wollen den besten Supersport-Piloten eine Chance geben», betonte der Italiener. «Lorenzo ist eindeutig bereit, diesen Schritt zu machen. Vom ersten Rennen an hat er uns beeindruckt, und in einer so hart umkämpften Kategorie im Titelkampf zu stehen, ist an sich schon eine unglaubliche Leistung. Wir freuen uns darauf, GMT94 Yamaha und Lorenzo im Jahr 2023 in der Startaufstellung zu haben.»

Baldassarri wechselte erst vor einem Jahr von der Moto2-WM in das Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft, gewann in diesem Jahr bereits vier von 18 Rennen und stand in zehn weiteren auf dem Podium.

«Ich habe dieses Projekt mit Yamaha in der Supersport-WM aus der Moto2 heraus begonnen und mein Ziel war immer, in der Superbike-Kategorie zu fahren», sagte der 25-Jährige. «Wir fahren eine hervorragende Saison, sind zusammengewachsen und ich verbessere mich stetig. Ich bin bereit für diesen Schritt mit Yamaha und GMT94 Yamaha. Ich kann es kaum erwarten, diese neue Herausforderung zu beginnen.»

Die Superbike-WM-Teams für 2023:



Honda: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)



MIE Honda: Syahrin? Granado?



Kawasaki: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)



Kawasaki Puccetti: Tom Sykes (GB)



Orelac Kawasaki: Oliver König (CZ)



Pedercini Kawasaki: ?



BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)



Bonovo action BMW: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Pata Yamaha: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)



GRT Yamaha: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)



GMT94 Yamaha: Lorenzo Baldassarri (I)



Yamaha MotoXracing: Bradley Ray (GB)



Gil Motor Sport Yamaha: Chris Ponsson (F)



Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)



Barni Spark Ducati: Xavi Fores (E)



Go Eleven Ducati: Philipp Öttl (D)



Motocorsa Ducati: Axel Bassani (I)



Fett = offiziell bestätigt