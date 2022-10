Herzlichen Glückwunsch: Carlos Checa ist 50 Jahre alt

Über 20 Jahre fuhr Carlos Checa in Motorrad-Weltmeisterschaften, angefangen in der 125-ccm-WM, über die giftigen 500er, der MotoGP und der Superbike-WM. Heute feiert er seinen 50. Geburtstag.

20 Jahre war Carlos Checa regelmäßiger Protagonist in Motorrad-Weltmeisterschaften. Als der Katalane im Oktober 2013 seinen Rücktritt erklärte, war er 41 Jahre alt.

Checa debütierte mit Honda 1993 sowohl in der 125-ccm- als auch in der 250-ccm-Klasse der Motorrad-WM. Erfolg hatte der Spanier in den kleinen Klassen nicht, der stellte sich erst in den leistungsstärkeren Kategorien ein. Als Ersatzfahrer für den verletzten Alberto Puig stieg er 1995 in die 500-ccm-Klasse auf. In Barcelona fuhr er in dieser Saison seinen ersten Sieg ein.

Der allseits beliebte Checa blieb viele Jahre im GP-Zirkus und erreichte 1998 mit Platz 4 sein bisher bestes WM-Ergebnis, Podestplatzierungen waren aber selten. Während seiner Karriere fuhr er für Yamaha, Ducati und Honda. Mit immer schlechter werdenden Ergebnissen beendete Checa nach der Saison 2007 seine GP-Karriere und wechselte in die Superbike-WM. Wie sich herausstellte, für Checa ein Glücksfall.

Schon in seinem ersten Jahr erreichte Checa zwei Laufsiege und fünf weitere Podien, die Saison 2008 beendete er mit einer Ten-Kate-Honda auf dem vierten WM-Rang. Den Durchbruch schaffte der «El Toro» 2010 mit seinem Wechsel ins Althea Ducati Team. Dank drei Laufsiege und fünf weiteren Podien belegte er den dritten WM-Rang. Im Jahr darauf leitete sein Althea-Team den Ducati-Werkseinsatz und Checa holte das Maximum aus seinen Möglichkeiten: Mit 15 Laufsiegen und sechs dritten Rängen krönte der Spanier seine Karriere erstmals mit einem WM-Titel.

Ducati brachte 2013 die Panigale R als neue Waffe gegen die immer stärker werdenden Vierzylinder-Bikes, doch heute wissen wir: Die Panigale R ist die bis heute einzige Ducati, mit der kein WM-Titel gewonnen wurde. Checa ging viel Risiko ein, um dennoch gute Ergebnisse zu erzielen und stürzte dementsprechend häufig und schwer. Ein Beckenbruch (Sturz beim Meeting in Istanbul) beendete seine Saison vorzeitig.

Noch ist Carlos Checa der letzte Superbike-Weltmeister von Ducati. Als der Spanier 2011 den Titel gewann, war er 41 Jahre alt.

Nach seinem Rücktritt blieb Checa Ducati als Marken-Botschafter treu, absolvierte hin und wieder Testfahrten und widmete sich seinem Hobby, der Fliegerei. Gerne fährt er Enduro und bestreitet mit Leidenschaft Buggy- und Rallye-Rennen. Mit der Teilnahme an der legendären Rallye Dakar (im Auto) erfüllte sich der Spanier einen Traum.

Carlos Checa, der noch heute ein gern gesehener Gast im Superbike-Paddock ist, feiert heute seinen 50. Geburtstag. SPEEDWEEK.com gratuliert.