Es gilt: Razgatlioglu muss den besten Toprak zeigen

Angesichts 56 Punkte Rückstand auf WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) gibt es für Weltmeister und Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu beim bevorstehenden Meeting der Superbike-WM 2022 in Argentinien kein Taktieren.

186 Punkte sind bei den drei noch ausstehenden Meetings der Superbike-WM 2022 noch zu gewinnen bzw. zu verlieren. Dennoch wird es für die Verfolger von WM-Leader Álvaro Bautista extrem schwer, den Ducati-Star am Titelgewinn zu hindern. Rekordweltmeister Jonathan Rea (Kawasaki) ist mit 82 Punkten Rückstand faktisch bereits abgeschrieben.

Selbst Titelverteidiger Toprak Razgatlioglu (Yamaha) steht mit 56 Punkten vor einer schwierig zu lösenden Aufgabe, denn Siege alleine reichen rechnerisch nicht, sofern Bautista Zweiter wird. Der Türke muss auf Fehler von Bautista hoffen und damit, dass weitere Piloten den Ducati-Piloten hinter sich lassen.

Razgatlioglu will seinen Teil, nämlich Siege, beitragen, aber das wird bereits in San Juan Villicum in Argentinien angesichts einer langen Geraden von einem Kilometer kein Selbstgänger.

«Argentinien ist keine einfache Strecke, die Ducati wird dort stark sein und ich kann mich erinnern, auch Álvaro war dort 2019 hervorragend unterwegs», weiß der 25-Jährige. «Aber jetzt ist die Situation eine andere und wir werden dort mit dem Ziel antreten, die Rennen zu gewinnen. Darauf bin ich fokussiert, also lasst es uns abwarten. Ich werde versuchen, das Wochenende zu genießen und mein Bestes zu geben.»

Bautista holte beim Debüt der argentinischen Piste im Kalender der Superbike-WM einen Sieg sowie die Plätze 2 und 5. Razgatlioglu erzielte im vergangenen Jahr zwei Siege und einen dritten Platz.