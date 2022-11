Mandalika: Für Razgatlioglu und Rea zählen nur Siege

Angesichts ihrer Rückstände auf WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) können Kawasaki-Ass Jonathan Rea und Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu beim Superbike-Meeting auf dem Mandalika Street Circuit nicht taktieren.

Es wäre keine Überraschung, wenn Álvaro Bautista bereits am vorletzten Rennwochenende der Superbike-WM 2022 in Indonesien den Titel gewinnen würde. Der Ducati-Pilot hat 82 Punkte Vorsprung auf den WM-Zweiten Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und sogar 98 Punkte auf den Dritten Jonathan Rea (Kawasaki). An jedem Wochenende sind maximal 62 Punkte zu gewinnen.

Wahrscheinlich ist, dass die Entscheidung am Sonntag fällt. Beendet Bautista das elfte Saisonmeeting mit mindestens 63 Punkten Vorsprung, ist er Weltmeister.

Um den vorzeitigen Titelgewinn durch den Spanier zu verhindern, müssen seine Gegner Siege einfahren und darauf hoffen, dass Bautista patzt oder ein technisches Problem ereilt.

Der aktuelle Weltmeister verhehlt nicht, dass seine Chancen gering sind. Razgatlioglu hatte 2021 die Plätze 2 und 4 eingefahren. «Der Abstand ist so groß, für mich ist die Meisterschaft jetzt nicht wichtig. Ich konzentriere mich nur auf die einzelnen Rennen», sagte der 25-Jährige. «Letztes Jahr in Indonesien hat etwas gefehlt, ich war Zweiter im ersten Lauf. Jetzt komme ich dorthin, mit dem Ziel, um um den ersten Platz zu kämpfen. Ich konzentriere mich auf Mandalika. Mein Traum ist, drei Rennsiege einzufahren.»

Rekordweltmeister Jonathan Rea könnte sogar bereits nach dem ersten Lauf aus dem Titelrennen sein, sollte er nicht vor Bautista ins Ziel kommen. Der Nordire sieht die Chance auf ein erfolgreiches Wochenende. «Es ist eine Strecke, von der wir glauben, dass wir stark sein können. Vor einem habe ich einen Doppelsieg errungen. Ich habe im Nassen und auch im Trockenen gewonnen», erinnert sich der Kawasaki-Pilot. «Ich freue mich sehr auf Mandalika und Indonesien, denn letztes Jahr haben wir die Strecke zum ersten Mal erlebt. Ich habe die ganze Veranstaltung wirklich genossen – alles – vom Streckenlayout bis zur Atmosphäre. Die Fans waren unglaublich, hauptsächlich bei den schwierigen Bedingungen.»

Zur Erinnerung: 2021 regnete es am Samstag wie aus Kübeln, weshalb Lauf 1 auf Sonntag verschoben und das Superpole-Race gestrichen wurde.