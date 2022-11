BMW: Kann die ultimative Schmach verhindert werden?

Für BMW geht es darum, in den finalen zwei Events der Superbike-WM 2022 vom letzten Platz der Konstrukteurswertung wegzukommen. Dafür müssen drei Punkte gegenüber Honda aufgeholt werden.

Mit zwei aufeinanderfolgenden Übersee-Veranstaltungen endet für das Team BMW Motorrad die Saison 2022 in der Superbike-WM. Am kommenden Wochenende (11. bis 13. November) treten Scott Redding und Michael van der Mark in Mandalika auf der indonesischen Ferieninsel Lombok an. Am Wochenende danach (18. bis 20. November) steht das Finale im australischen Phillip Island auf dem Programm.

Der Mandalika International Street Circuit wurde erst im vergangenen Jahr eröffnet und ist in dieser Saison zum zweiten Mal Gastgeber für die Superbikes. Bei der Premiere 2021 fuhr van der Mark mit seiner BMW M1000RR im Hauptrennen am Sonntag als Dritter aufs Podium.

Der Phillip Island Grand Prix Circuit ist eine Konstante im Kalender der SBK-WM. Aufgrund der Corona-Verbote konnte die Weltmeisterschaft dort jedoch zuletzt zum Saisonstart 2020 fahren. Nun kehrt sie zurück auf die Strecke im Süden Australiens, die bei allen Fahrern und Teams äußerst beliebt ist.

«Wir freuen uns auf den Saisonendspurt und zwei besondere Rennstrecken», so Marc Bongers, BMW Motorsport Direktor. «Das Debüt in Mandalika war großartig mit einer gigantischen Atmosphäre. Auch sportlich lief es für uns dort gut. Daran möchten wir in diesem Jahr anknüpfen, und alle arbeiten hart, damit dies gelingt. Wie sich im vergangenen Jahr gezeigt hat, kann das Wetter in Mandalika eine wesentliche Rolle spielen. Wir müssen für alle Bedingungen gerüstet sein. Danach geht es direkt nach Phillip Island, und wir alle freuen uns darauf, wieder dorthin zu kommen. Es wird das erste Mal sein, dass wir mit der BMW M1000RR dort antreten. Wir kennen die Strecke und unser Bike, und so sollten wir schnell eine gute Basisabstimmung finden. Wir möchten die Saison 2022 mit positiven Resultaten abschließen, bevor der Fokus sich auf das kommende Jahr richtet.»

«Mandalika ist ein schöner Ort zum Rennen fahren », meinte Redding. «Ich hatte dort im vergangenen Jahr einige gute Resultate und ein gutes Gefühl für die Strecke. Und die Fans waren klasse. Ich freue mich darauf, wieder nach Lombok zu kommen. Wir werden sehen, was das Wetter macht und wie wir dort mit unserem Bike zurechtkommen. Phillip Island ist eine Strecke, die mir in der Vergangenheit riesigen Spaß gemacht hat, aber wir sind dort zwei Jahre nicht gefahren. Ich habe es vermisst. Es ist ein großartiger Ort. Es ist wieder eine Strecke, auf der ich mit der BMW noch nicht gefahren bin.»

Van der Mark ergänzte: «Meine Saison lief nicht so, wie es geplant war, aber seit meinem Comeback kommen wir schnell voran. Zum Abschluss der Saison warten zwei fantastische Events auf uns. Indonesien, wo ich im vergangenen Jahr gute Ergebnisse eingefahren habe, und danach reisen wir nach Australien. Phillip Island ist eine Strecke, die jeder vermisst hat, und ich liebe es, dort zu fahren. Ebenso wie in Indonesien, dort fahre ich auch sehr gern. In Argentinien haben wir uns Schritt für Schritt verbessert. Daher lautet unser Ziel, weitere Fortschritte zu machen, die Saison so gut wie möglich zu beenden und alles startklar für die nächste Saison zu machen.»

Als Bester des BMW-Quartetts liegt Redding in der Gesamtwertung auf Platz 9. Eine Schmach will sich BMW im Saison-Finish auf jeden Fall ersparen: Den letzten Platz in der Konstrukteurswertung. Um Honda noch zu überholen, muss BMW in den letzten sechs Läufen drei Punkte aufholen.