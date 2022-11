Kalender der SBK-WM 2023 offiziell: Ein Fragezeichen

Der Kalender der Superbike-WM 2023 umfasst zwölf Events, gegenüber diesem Jahr ändert sich nur ein Veranstaltungsort. Das Finale findet überraschend doch nicht in Europa statt.

Seit Anfang Oktober haben die regelmäßigen Leser von SPEEDWEEK.com eine Vorstellung vom Kalender der Superbike-WM 2023. Einige der Termin wurden erst in den vergangenen Tagen fixiert, doch jetzt präsentierte Promoter Dorna den nächstjährigen, provisorischen Fahrplan.



Wie angekündigt gibt es unter den zwölf Austragungsorten nur eine Änderung und Estoril flog aus dem Kalender. Eine Veranstaltung ist als «noch offen» gekennzeichnet, alles deutet daraufhin, dass es sich dabei um Imola handelt.

Imola feiert nächstes Jahr das 70-jährige Bestehen des «Autodromo Enzo e Dino Ferrari», Bürgermeister Marco Panieri zeigt seit Monaten Interesse an der SBK-Rückkehr. Zum letzten Mal gastierte die seriennahe Weltmeisterschaft dort 2019, die Strecke war wegen der knappen Sturzräume in die Kritik geraten. Platziert würde der Event voraussichtlich Mitte Juli, um den Sommerferien im August aus dem Weg zu gehen.

Die Superbike-Weltmeisterschaft 2023 wird am Wochenende 25./26. Februar auf Phillip Island in Südaustralien eröffnet, am Montag und Dienstag davor findet auf gleicher Strecke der offizielle Dorna-Test statt. Von dort geht es direkt weiter auf die indonesische Insel Lombok, wo am ersten März-Wochenende auf dem Mandalika Circuit gefahren wird.

Aufgrund des MotoGP-Kalenders tauschen Aragon und Barcelona den Platz im SBK-Kalender. Aragon rückt vom April in den September und Barcelona von Ende September auf Anfang Mai.

Die einzige Überraschung ist, dass Argentinien und nicht Portimao das Saison-Finale austragen wird.

Bei sämtlichen Veranstaltungen werden die Klassen Superbike und Supersport dabei sein. Die Supersport-300-WM startet nur innerhalb der EU, fehlt also in Australien, Indonesien, Großbritannien und Argentinien.

Provisorischer Kalender SBK-WM 2023:

24.–26. Februar: Phillip Island/Australien

03.–05. März: Mandalika/Indonesien

21.–23. April: Assen/Niederlande

05.–07. Mai: Barcelona/Spanien

02.–04. Juni: Misano/Italien

30.–02. Juni/Juli: Donington Park/Großbritannien

14.–16. Juli Imola/Italien*

28.–30. Juli: Most/Tschechien

08.–10. September: Magny-Cours/Frankreich

22.–24. September: Aragón/Spanien

29.–01. September/Oktober: Portimão/Portugal

13.–15. Oktober San Juan/Argentinien



*Termin und Austragungsort vorbehaltlich Bestätigung