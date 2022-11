Honda-Piloten hoffen auf Super Concession Parts

Die Superbike-WM 2022 gastiert am kommenden Wochenende auf der Urlaubsinsel Lombok in Indonesien. Die Honda-Piloten Iker Lecuona und Xavi Vierge hoffen auf neue Teile aus der Kiste der ‹Super Concession Parts›.

Nach einer Serie verhaltener Ergebnisse bog Honda beim Auftakt der Überseerennen der Superbike-WM 2022 in Argentinien wieder in die Erfolgsspur ein. Iker Lecuona brauste im ersten Lauf auf Platz 4, Teamkollege Xavi Vierge holte im zweiten Rennen einen sechsten Platz.

Die beiden Spanier reisen nicht grundlos optimistisch weiter zum elften Saisonmeeting nach Indonesien. Denn seit dem 6. Oktober dürfen Honda und BMW auf die sogenannten «Super Concession Parts» zurückgreifen. Das sind Änderungen am Chassis, die im normalen Reglement verboten sind. Möglicherweise kommen die ersten Verbesserungen am Chassis der Triple-R bereits bei den Rennen auf Lombok zum Einsatz.

Dagegen spricht, dass beide Honda-Piloten den Mandalika Street Circuit nicht kennen. «Lombok ist die letzte unbekannte Strecke für uns, denn ich kam in die Superbike-WM, bevor die MotoGP dort testete», sagte Lecuona. «Wir also eine weitere neue Strecke entdecken und lernen müssen. Es sieht nach einem Layout aus, das mir gefallen könnte, gut für meinen Stil, aber wir werden es herausfinden, wenn wir am Freitag zum ersten Mal auf die Piste fahren. Ich habe das verrückte Wetter gesehen, das die letztjährige SBK-Runde beeinträchtigt hat, aber das ist eine typische Variable, mit der man auf dieser Seite der Welt rechnen muss, genau wie mit den hohen Temperaturen.»

Zur Erinnerung: Wegen monsumartigen Regen wurde das erste Rennen auf den Sonntag verschoben und das Superpole-Race ersatzlos gestrichen.

Bereits akklimatisiert an das schwüle Klima in Indonesien hat sich der 25-jährige Vierge. «Ich bin direkt aus Argentinien nach Indonesien geflogen, weil ich dieses Land einfach liebe. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um vor der Veranstaltung einige Tage auf Lombok zu verbringen, und ich habe die Zeit hier wirklich genossen. Es ist ein wunderschöner Ort», meinte Vierge. «Die Strecke ist natürlich neu für uns, aber ich habe mir Videos von den vergangenen Rennen angesehen und sie mit dem Fahrrad erkundet. Sie sieht gut aus, und ich freue mich wirklich darauf, ins Wochenende zu starten.»