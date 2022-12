Sturzkönige der SBK-WM 2022: Baz, Montella, Bijman

Rennsport ist und bleibt gefährlich, jeder noch so harmlose Sturz ist einer zu viel. Bei Betrachtung der Sturz-Statistik der Superbike-Serien 2022 sträuben sich einem die Haare.

Stolze 480 Stürze registrierte die Dorna als Veranstalter der Superbike-WM in der Saison 2022 – inkl. der beiden Supersport-Klassen. Diese Anzahl ist an sich nicht schockierend, in den Vorjahren waren es ähnlich viele. Bei 120 Piloten inkl. Gaststarter stürzte jeder Fahrer durchschnittlich lediglich viermal, und das in Summe aller Sessions.

Manche Piloten ragen aber aus der Masse hinaus und stürzten überproportional häufig. Auffällig einmal mehr: Obwohl die Piloten der Superbike-Kategorie die meiste Zeit auf der Strecke sind, passieren Stürze hier seltener. Dies scheint jedoch nicht am Alter oder der Erfahrung der Teilnehmer zu liegen, denn mit elf Ausrutschern führt Routinier Loris Baz (Bonovo BMW) die unrühmliche Statistik an. Rookie Oliver König (Kawasaki) mit zwei und der junge Axel Bassani (Ducati) mit nur einem Sturz sind dagegen unauffällig.

In der Supersport-WM sind die Zahlen bedeutend höher, obwohl nur zwei Rennen (statt drei in SBK) und nur zwei Trainings (statt drei in SBK) gefahren werden. Mit 17 Stürzen gibt Yari Montella (Kawasaki) kein gutes Vorbild ab, auch Glenn van Straalen (Yamaha) stürzte viel zu häufig, nämlich 16 Mal.

Angesichts nur 14 Rennen und kürzeren Trainings (in SBK wurden 36 Rennen gefahren, in SSP 24) ist die Häufigkeit der Stürze in der Supersport-WM 300 bedenklich. Zehnmal stürzte der Niederländer Ruben Bijman (Kawasaki), dessen Landsmann Victor Steeman bei einem Sturz in Indonesien (von vier insgesamt) tödlich verletzt wurde.