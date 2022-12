Bradley Ray (25) von Motoxracing Yamaha überrascht

Als Bradley Ray bei Motoxracing für die Superbike-WM 2023 unterschrieb, wusste er nur wenig vom italienischen Yamaha-Team. Der Besuch der Werkstatt im ländlichen geprägten Fiano Romano haute den Engländer aus den Socken.

Der Wechsel von Bradley Ray von BMW zu Yamaha für die Britische Superbike Serie 2022 erwies sich für den Engländer als Karriereturbo. Der Lockenkopf gewann auf Anhieb den Titel und wurde von Yamaha mit dem Aufstieg in die Weltmeisterschaft belohnt. Bei Motoxracing wird der 25-Jährige zwar nur die Europarennen bestreiten, aber das hielt Ray, anders als Tarran Mackenzie, nicht ab – er wollte international fahren.

Sein Team kannte Ray zu diesem Zeitpunkt nur von einem Treffen an der Rennstrecke, den Besuch der Werkstatt holte er nun nach. Dafür musste der Yamaha-Pilot nach Fiano Romano in Italien reisen. Die Kleinstadt mit 15.000 Einwohnern ist etwa 40 km von Rom entfernt und ist ländlich geprägt. Sein Empfang wurde von den Italienern zelebriert, ein riesiges Banner rahmte den Eingang zur beeindruckenden Werkstatt.

«In ein neues Team zu kommen, ist immer aufregend. Aber jetzt, beim Aufstieg in die Superbike-WM, hatte ich keine Ahnung, was mich in der Teamzentrale erwartet», gab Ray zu. «Ich freue mich, dass sowohl die Werkstatt als auch das Team im Allgemeinen meine Erwartungen bei Weitem übertroffen haben. Vor diesem Besuch war ich aufgeregt, Motoxracing beizutreten und mit ihnen Rennen zu fahren, aber jetzt kann die nächste Saison gar nicht früh genug beginnen! Ich bin sehr dankbar für die Bemühungen aller, mir das Gefühl zu geben, so willkommen zu sein.»

Auch wenn Motoxracing erste 2022 den Einstieg in die Superbike-WM wagte, handelt es sich um keine Gurkentruppe. Trotz minimaler Vorbereitung schlug man sich mit Roberto Tamburini viel besser als erwartet. Der Italiener kratzte mehrfach an den Top-10 und beendete die Saison (auch er fuhr nur die Europa-Meetings) mit 36 Punkten als WM-17. In den Supersport-Klassen ist das von Sandro Carusi geführte Team seit Jahren eng mit Yamaha verbunden und in der Weltmeisterschaft sowie auf nationaler Ebene aktiv.