Offiziell: Bradley Ray (25) mit Yamaha in SBK-WM 2023

Für regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com ist diese Nachricht keine Überraschung. Der aktuelle BSB-Champion Bradley Ray steigt mit MotoXracing in die Superbike-WM 2023 auf.

Schon vor zwei Wochen berichtete SPEEDWEEK.com darüber, dass sich Bradley Ray mit dem Yamaha-Team MotoXracing für die Superbike-WM 2023 einig ist. Denn bereits beim SBK-Europa-Finale Anfang Oktober in Portimão besuchte der 25-Jährige zusammen mit seinem Manager Shane Byrne das italienische Team, um die Zusammenarbeit für nächstes Jahr zu fixieren. Ray wird nur die Europarennen bestreiten, seine Saison beginnt also erst Ende April in Assen.

Ray gewann die diesjährige Britische Superbike-Serie und reiht sich damit in eine lange Liste großartiger Fahrer ein, die den Sprung in die Superbike-WM vollziehen – von Troy Bayliss und Neil Hodgson über Leon Camier, Alex Lowes und Leon Haslam, bis hin zu Scott Redding, um nur einige zu nennen. Der in Kent geborene Rennfahrer schnupperte bereits in Donington 2018 als Wildcard-Pilot WM-Luft und fuhr in beiden Rennen in die Punkte (Plätze 14 und 15).

«Nach einem unglaublichen Debütjahr mit Yamaha in Großbritannien, freue ich mich sehr, dass Yamaha mir ermöglicht, den nächsten Schritt zu machen. Ich habe seit meinem Renndebüt im Alter von drei Jahren davon geträumt, Superbike-Weltmeister zu werden, und ich weiß, dass dies ohne die Unterstützung eines Herstellers wie Yamaha und des Teams, das ich um mich herum habe, nicht möglich wäre. Ich möchte unbedingt in der Superbike-WM an den Start gehen und hoffe, in die Fußstapfen vieler erfolgreicher Briten in der Meisterschaft zu treten. Es ist an der Zeit, den nächsten Titel ins Visier zu nehmen, Schritt für Schritt.»

MotoXracing fuhr 2022 die erste Saison Superbike-WM und schlug sich mit Roberto Tamburini viel besser, als man erwarten durfte. Der Italiener eroberte 36 Punkte und damit mehr als doppelt so viele wie Kohta Nozane, der auf einer Werks-R1 sitzt – obwohl der Italiener nur die Europarennen fuhr.

MotoXracing war im SBK-Paddock bereits in den Klassen Superstock 1000, Supersport und Supersport 300 vertreten. Für den Einstieg in die höchste Kategorie wurde Material von Tuner Ten Kate gekauft.