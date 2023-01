Happy Birthday: BMW-Star Scott Redding ist 30 Jahre

Einst jüngster GP-Sieger, blickt Scott Redding mittlerweile auf eine lange Karriere zurück. Aus dem Teenager wird am heutigen Mittwoch ein 30-jähriger BMW-Werkspilot in der Superbike-WM.

Nach ersten Erfolgen in der spanischen Meisterschaft trat Scott Redding 2008 mit Blusens Aprilia erstmals in der 125ccm-WM an und holte noch im gleichen Jahr beim Großen Preis von Großbritannien in Donington Park seinen ersten WM-Sieg. Mit 15 Jahren und 170 Tagen war er der bis dato jüngste Grand Prix-Sieger.

Diesen Titel behielt der Engländer bis 2018, als Can Öncü das Moto3-Saisonfinale in Valencia mit 15 Jahren und 115 Tagen gewann. 2020 kreuzten sich in der seriennahen Weltmeisterschaft ihre Wege. Der Türke ist in der Supersport-WM unterwegs, der Engländer in der Superbike-Kategorie.

Im Aruba.it Ducati-Werksteam etablierte sich Redding sofort zu den besten Piloten. Als Vizeweltmeister 2020 und WM-Dritter 2021 wechselte er als zwölffacher SBK-Sieger zu BMW Motorrad. In seinem ersten Jahr erreichte der 29-Jährige drei Podestplätze und beende die Saison als bester BMW-Pilot auf dem achten WM-Rang.

Privat hat Redding sein Glück gefunden: Am 10. Dezember heiratete er seine langjährige Partnerin Jacey Hayden. Seit drei Jahren sind die beiden unzertrennlich, auch an Rennwochenenden. Als Redding in Most 2021 das zweite Rennen gewann, machte er der US-Amerikanerin einen Heiratsantrag, den sie natürlich annahm.

Nach Hochzeit, Weihnachten und Silvester steht für den BMW-Piloten am heutigen 4. Januar die nächste Feier an: Sein 30. Geburtstag. Wir gratulieren.