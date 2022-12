Superbike-WM 2023: Wer angelt sich den letzten Platz?

Bis auf eine sind sämtliche Fahrerpositionen für die Superbike-WM 2023 besetzt. Die Fans dürfen sich freuen: Mit Philipp Öttl (Ducati) und Domi Aegerter (Yamaha) werden ein Deutscher und ein Schweizer dabei sein.

Inzwischen sind sämtliche Plätze bis auf den bei Pedercini Kawasaki vergeben. Teamchef Lucio Pedercini hat sich mit Angel Vinales, dem Vater von MotoGP-Pilot Maverick, und dessen Team verbündet. «Das ermöglicht uns, weiterhin Superbike-WM zu fahren», sagt der Italiener. Wer die Kawasaki ZX-10RR pilotieren wird, ist offen.

Die Werksteams von BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha machen 2023 mit ihren diesjährigen Fahrern weiter.

Interessant wird es in den werksunterstützten Satelliten-Teams. Das Yamaha-Team Giansanti Racing (GRT) hat den ehemaligen Moto2-Weltmeister und diesjährigen MotoGP-Piloten Remy Gardner verpflichtet, womit nach langer Zeit mal wieder ein starker Australier in der Superbike-WM antreten wird. Als Teamkollege bekommt er den zweifachen Supersport-Champion Dominique Aegerter, dem auch auf dem Superbike viel zugetraut wird – bereits dreimal stand er beim Acht-Stunden-Rennen in Suzuka auf dem Podium.

Der Texaner Garrett Gerloff wechselt von GRT Yamaha zum zweiten BMW-Team Bonovo action, wo er den Platz von Eugene Laverty einnimmt, der ins Teammanagement wechselt.

Der Bayer Philipp Öttl wird seine zweite Saison für Go Eleven Ducati fahren. Und mit Tom Sykes kehrt der Weltmeister von 2013 zurück, er hat im Team Kawasaki Puccetti unterschrieben.

Sechs Fahrer werden wir 2023 zum ersten Mal in der Superbike-WM sehen. Neben Gardner und Aegerter bei GRT Yamaha kommt der Brasilianer Eric Granado, der für MIE Honda fahren wird.

Supersport-Vizeweltmeister Lorenzo Baldassarri wird für Neueinsteiger GMT94 Yamaha eine fünfte Werks-R1 pilotieren. Der Britische Meister Bradley Ray hat beim Yamaha-Team MotoXracing unterschrieben, wird aber nur an den Europarennen teilnehmen.

Mit dem zweifachen MotoGP-Sieger Danilo Petrucci hat Ducati einen starken Neuzugang, der Italiener startet für Barni Spark Racing.

Die offiziellen Startlisten werden zu Weihnachten erwartet, die Weltmeisterschaft 2023 beginnt am letzten Februar-Wochenende auf Phillip Island in Südaustralien.

Teams und Fahrer der Superbike-WM 2023:



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

MIE: Hafizh Syahrin (MAL), Eric Granado (BR)



Kawasaki:

KRT: Jonathan Rea (GB), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tom Sykes (GB)

Orelac VerdNatura: Oliver König (CZ)

TPR by Vinales: Mercado?



BMW:

BMW Motorrad: Scott Redding (GB), Michael van der Mark (NL)

Bonovo action: Loris Baz (F), Garrett Gerloff (USA)



Yamaha:

Pata by Brixx: Toprak Razgatlioglu (TR), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Remy Gardner (AUS), Dominique Aegerter (CH)

GMT94: Lorenzo Baldassarri (I)

MotoXracing: Bradley Ray (GB)



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Michael Rinaldi (I)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)

Go Eleven: Philipp Öttl (D)

Motocorsa: Axel Bassani (I)