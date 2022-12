Razgatlioglu: Elektroniker von Johnny Rea abgeworben 15.12.2022 - 14:26 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Toprak Razgatlioglu: «Zu viel Regen» © Gold & Goose Davide Gentile: Hier mit Computer neben Johnny Rea

Weil es auch am Donnerstag in Jerez regnet, hat Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu den Superbike-WM-Test vorzeitig beendet und ist bereits auf der Rückreise in die Türkei.