Entwicklung: Weshalb BMW mehr auf Scott Redding hört

In den vergangenen Jahren hat BMW für die Superbike-WM Fahrer verpflichtet, die Informationen von den erfolgreichsten Herstellern mitbrachten. «Ob diese genutzt werden, ist eine andere Geschichte», sagt Scott Redding.

In der Superbike-WM 2023 bietet das BMW-Werk erneut vier Fahrer auf: Scott Redding und Michael van der Mark im Team BMW Motorrad, außerdem Loris Baz und Garrett Gerloff im Team Bonovo action.



Redding und Baz kamen von Ducati zu BMW, van der Mark und Gerloff von Yamaha. Also von den beiden Herstellern, welche die Weltmeisterschaft 2022 und 2021 mit Alvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu gewannen.

«Ich kann nur Informationen liefern», sagte Redding gegenüber SPEEDWEEK.com. «Ob diese dann auch genutzt werden, ist eine andere Geschichte. Vergangenes Jahr war schwierig für mich, weil ich von der Ducati kam und erst herausfinden musste, welches Gefühl ich haben will. Am besten kann ich es wohl so erklären: Sie dachten, ich müsste mich ans Motorrad anpassen und dann wäre alles gut. Ich war meistens der stärkste BMW-Fahrer – nach einigen Rennen wurde ihnen klar, dass ich vielleicht über die richtigen Dinge rede. Ab dann arbeiteten wir mehr in meine Richtung. Für einen Hersteller ist es schwierig, wenn er immer in eine Richtung gearbeitet hat und dann kommt einer und drängt ihn in eine andere. Ein großer Hersteller kann sich nicht so einfach umstellen. Ich war aber meistens der schnellste BMW-Fahrer, und das mit einigem Vorsprung – ich zeigte ihnen, wo das Limit des Motorrads ist. Wenn mir das Bike mehr erlaubt, dann liefere ich auch ab.»

Als einziger BMW-Pilot schaffte es 2022 Redding aufs Podium: Im Superpole-Race in Donington Park wurde er Dritter, im ersten Hauptrennen in Most und Magny-Cours Dritter und Zweiter. Die Weltmeisterschaft beendete der Engländer mit 204 Punkten auf Platz 8. Seine Markenkollegen hinkten weit hinterher: Baz holte 125 Punkte und wurde Gesamt-12., die lange verletzten van der Mark (46 Punkte) und Eugene Laverty (36) strandeten auf den Positionen 15 und 16.

Für 2023 hat BMW ein neues Homologationsmodell der M1000RR mit weicherem Chassis und effizienterer Verkleidung. Bis zum Saisonstart am letzten Februar-Wochenende in Australien sind für das BMW-Quartett nach dem Roll-out im Dezember sechs weitere Testtage angesetzt: Am 25./26. Januar erneut in Jerez, am 31. Januar und 1. Februar in Portimao sowie am 20./21. Februar auf Phillip Island.