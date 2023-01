Weltmeisterteam Aruba Ducati: Präsentation im Schnee

Das vergangene Jahr war für Ducati mit dem Gewinn von MotoGP und Superbike-WM die erfolgreichste der Firmengeschichte. Aus diesem Anlass werden die beiden Weltmeisterteams für die Saison 2023 gleichzeitig präsentiert.

Am Samstag war das Ducati-Team Go Eleven von Philipp Öttl (26) das erste Superbike-Team, das sich für die Saison 2023 im Rahmen einer zünftigen Party präsentierte. Ganz so ausgelassen dürfte es am kommenden Montag, 23. Januar, um 10:30 Uhr nicht werden, wenn das Aruba.it Werksteam den Schleier lüftet.

Schauplatz der Veranstaltung ist der auf 1500 Meter über dem Meeresspiegel befindliche Skiort ‹Madonna di Campiglio› im Trentino. Die Wahl der kleinen Gemeinde als Schauplatz ist kein Zufall, denn hier fanden schon viele MotoGP-Präsentationen statt. So wird es in diesem Jahr eine kombinierte Präsentation mit dem MotoGP-Team, das 2022 mit Pecco Bagnaia die Prototypen-Serie gewann.

Überraschungen hinsichtlich des Superbike-Teams sind nicht zu erwarten. Mit Weltmeister Álvaro Bautista und Michael Rinaldi ist das Team identisch besetzt wie in der vergangenen Saison. Änderung bei der Zusammensetzung der Sponsoren, und damit auch das Design, sind unwahrscheinlich. Die Präsentation wird auf den Social-Media-Kanälen von Ducati live übertragen.