Go Eleven Ducati und Philipp Öttl ließen es krachen

Am Samstag zelebrierte Go Eleven Ducati seine Teampräsentation für die Superbike-WM 2023, Philipp Öttl feierte begeistert mit. «Jetzt kenne ich das Team wirklich», sagte der Bayer.

Die Teampräsentation von Go Eleven Ducati war ein rauschendes Fest in den Räumlichkeiten ‹PalaExpo› in Cherasco. Nach der üblichen Zeremonie mit Interviews von Teameigner, Teamchef und Superbike-Pilot Phillip Öttl wurde gefeiert bis in die Nacht, angeheizt von der Party-Band ‹Disco Club Paradiso›. Geladen waren 250 Gäste, darunter auch der frühere Top-Pilot Ruben Xaus, dessen Startnummer elf dem Team seinen Namen gab.

Öttl absolviert 2023 seine zweite Saison mit dem italienischen Team in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft, die am 24./25. Februar in Australien beginnt. Eine solche Teampräsentation hat der 26-Jährige in seiner Karriere noch nie erlebt.

«Die Präsentation des Teams war großartig! Es war das erste Mal, dass ich eine echte Go Eleven Party erlebt habe, nachdem vor einem Jahr wegen der Covid-Beschränkungen alles viel kleiner ausfiel», erzählte Öttl. «Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich hatte eine gute Zeit mit den Mechanikern, Sponsoren und vielen Fans.»

Die Teampräsentation war offenbar gelungen – Go Eleven benötigte vier Tage, um eine Pressemeldung herauszugeben.

«Was für eine Party», stöhnte Teameigner Giovanni Ramello. «Es war großartig, mit vielen Freunden, Sponsoren, Insidern und natürlich unserem Team zu feiern. Jedes Jahr versuchen wir uns etwas Neues einfallen zu lassen, damit es nicht langweilig wird. In diesem Jahr hatten wir den Disco Club Paradiso, eine X-Factor-Band, die uns zum Tanzen gebracht hat und Spaß machte. Die Organisation einer solchen Veranstaltung ist nicht so einfach und erfordert einen erheblichen Aufwand an Zeit und Arbeit, aber es hat sich gelohnt.»