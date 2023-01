Testtage: Weshalb BMW & Honda sechs zusätzlich haben

Hersteller, die in der Superbike-WM weit zurückliegen, kommen in den Genuss von Super-Concession-Parts. Zu dieser technischen Hilfestellung gibt es zusätzliche Vorteile.

«Super-Concession-Parts», das sind explizit zugestandene Änderungen am Chassis, die im normalen Reglement verboten sind, dürfen Hersteller in der Superbike-WM einsetzen, die über einen längeren Zeitraum weit hinter dem Besten liegen.

Jeder Hersteller muss vor der Saison festlegen, was seine Super-Concession-Parts sind. Ab dem ersten Rennen gibt es Konzessionspunkte für die Top-5, außerdem fließt ein komplizierter Algorithmus in die Bewertung ein, um die Performance eines Motorrads möglichst unabhängig von der fahrerischen Leistung betrachten zu können. Frühestens nach drei Events kann ein Hersteller in die Situation kommen, dass er die Super-Concessions bringen darf.

In der Saison 2022 bekamen Honda und BMW diese Vorteile zugesprochen. Mit ihnen geht einher, dass sie 2023 zusätzliche sechs Testtage haben, nämlich 16 statt zehn.

«Aktuell haben wir 15 Tage geplant», verriet HRC-Teammanager Leon Camier SPEEDWEEK.com. «Sollten wir unseren Status als Super-Concession-Team verlieren, reduzieren sich unsere restlichen Testtage auf sechs. Der Schlüssel wird also sein, die Testtage früh in der Saison zu nutzen.»

Nach den ersten drei Events der Saison 2023 wird eruiert, wer ab dann unter die Super-Concession-Regeln fällt. Camier: «Für mich ist schwer vorstellbar, dass ein Hersteller so schlecht sein wird, um die Super-Concessions zu erhalten.»

Würden Honda und BMW bis zum dritten Event in Assen am 21.–23. April beispielsweise nur zwei Testtage nutzen und dann die Super-Concession-Privilegien verlieren, hätten sie zwei Testtage vergeudet, weil dann nur noch sechs übrig wären.

BMW-Werksfahrer Michael van der Mark sieht den Nutzen zusätzlicher Testtage unter Vorbehalt. «Wenn wir testen, müssen wir die Tage bestmöglich nutzen», hielt der Niederländer fest. «Wenn wir testen, dann müssen wir auch etwas zum Testen haben. Und wenn wir den Vorteil der zusätzlichen Testtage verlieren, dann bedeutet das nur, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Und dann haben wir ja immer noch Testtage übrig, wenn auch nicht so viele wie bevor.»