Alvaro Bautista: Starke Ducati – Crash wegen Carrasco

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista beendete den ersten Testtag in Jerez als Zweitschnellster. Mit der Premiere der neuen Ducati Panigale V4R und einem Sturz hatte er einen ereignisreichen Tag.

Lediglich Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu war am ersten von zwei Testtagen auf dem Circuit de Jerez um 0,255 sec schneller als Alvaro Bautista, der erstmals mit der neuen Ducati Panigale V4R antrat.

«Das neue Bike ist sehr ähnlich, ich habe beide verglichen, es gibt keine großen Unterschiede», hielt der 38-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com fest. «Der größte Unterschied ist der Motorcharakter. Der neue Motor ist sanfter, lässt sich einfacher fahren, die Kraftentfaltung ist linearer. Und seine Laufzeit ist höher. Mit dem alten Bike fuhr ich am Morgen, meine schnellste Runde drehte ich mit dem neuen. Meinem Gefühl nach hat das neue Motorrad viel Potenzial. Das war unsere Premiere und wir haben Arbeit vor uns. Aber es lässt sich sehr einfach fahren und gibt mir gute Rückmeldungen.»

© GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Tom Sykes © GeeBee Images Iker Lecuona © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Garrett Gerloff © GeeBee Images Lorenzo Baldassarri © GeeBee Images Michael Ruben Rinaldi © GeeBee Images Xavier Vierge © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Jonathan Rea Zurück Weiter

Am frühen Nachmittag hatte der Spanier in der ersten Kurve einen Schreckmoment: «Ich hatte Ana Carrasco ungefähr eine halbe Geradenlänge vor mir, in der Bremszone kam ich ihr aber viel zu schnell näher. Ich musste das Bike aufrichten, kam auf die schmutzige Außenseite der Kurve und mir rutschte das Vorderrad weg. Es ist nichts passiert. Ana sollte mit den Amateuren fahren, im Moment ist sie viel zu langsam, um mit den Superbike- und Supersport-Jungs zu fahren. Das ist nicht sehr sicher.»

Und natürlich stellte sich die Frage, weshalb seine lange Mähne weichen musste. Bautista lachend: «Ich habe im Winter zu viel gegessen und musste Gewicht verlieren, also schnitt ich die Haare ab.»