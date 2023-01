SBK-Debütant Baldassarri: Viel langsamer als Aegerter

Beim Jerez-Test gaben das Yamaha-Team GMT94 und Lorenzo Baldassarri ihr Superbike-Debüt. Auf die schnellsten Piloten fehlt eine Welt, auch sein letztjähriger Gegner Dominique Aegerter fährt in einer anderen Liga.

Die Messlatte für Lorenzo Baldassarri ist Dominique Aegerter, der wie der Italiener aus der Supersport-WM in die Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft aufsteigt. Aber der Schweizer beeindruckte beim Jerez-Test dieser Woche mit starken Rundenzeiten, war schneller als Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli und als Sechster bester Kundenpilot!

Baldassarri beendete den zweitägigen Test im Süden Spaniens dagegen nur mit einer 1:40,975 min, 1,8 sec langsamer als der zweifache Supersport-Weltmeister und auf die schnellste Runde von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) fehlten ihm sogar 3,1 sec.

«Es ist ein neues Team, ein neues Motorrad … dieser erste Test war positiv. Wir haben Schritt für Schritt gearbeitet, um das Motorrad zu verstehen, sei es die Elektronik oder das Set-up. Es war eine Entdeckungsreise für uns alle», relativierte der 26-Jährige das Ergebnis. «Ich bin sogar zufrieden, denn wir haben uns mit jedem Run verbessert. Wir sind zwar noch weit von den besten Rundenzeiten entfernt, bewegen wir uns aber in die richtige Richtung. Danke an das Team und an Christophe Guyot, denn sie haben das Motorrad in der kurzen Zwischensaison aufgebaut.»

© GeeBee Images Álvaro Bautista © GeeBee Images Remy Gardner © GeeBee Images Tom Sykes © GeeBee Images Iker Lecuona © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Garrett Gerloff © GeeBee Images Lorenzo Baldassarri © GeeBee Images Michael Ruben Rinaldi © GeeBee Images Xavier Vierge © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Philipp Öttl © GeeBee Images Jonathan Rea Zurück Weiter

Das Team GMT94 von Christophe Guyot bestritt die letzten vier Jahre die mittlere Kategorie, bringt aber Erfahrung mit der Yamaha R1 aus der Endurance-WM mit. Der Franzose sieht sein Superbike-Projekt auf einem guten Weg.



«Ein positiver Test. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit von Lorenzo und dem Team», lobte der 60-Jährige. «Wir haben unseren Plan durchgezogen und Lorenzo hat großes Potenzial, das konnten wir bei seinem letzten Run mit einer hervorragenden Idealzeit sehen. Unser Motorrad funktioniert einwandfrei, dazu haben wir technische Unterstützung von Yamaha und es passierten weder Fehler noch Stürze – wir kommen mit einem Lächeln in die Superbike-Klasse.»

GMT94 wird nächste Woche in Portimão seinen zweiten Superbike-Test absolvieren. Dann soll sich Baldassarri auch mit den weichen Pirelli-Reifen vertraut machen. «Wir werden dort an den Rundenzeiten arbeiten und mehr Reifen verwenden, wie es unsere Gegner schon in Jerez getan haben», verriet Guyot.