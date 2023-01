Jerez-Test: Toprak vorn, Aegerter bester Kundenpilot

Keiner bremst so hart wie Toprak Razgatlioglu

Der zweitägige Superbike-Test in Jerez endete mit der Bestzeit für Toprak Razgatlioglu (Yamaha), mit Jonathan Rea (Kawasaki) und Álvaro Bautista (Ducati) in Schlagdistanz. Stark auch Rookie Dominique Aegerter.

Die Superbike-Piloten nutzen die idealen Bedingungen in Jerez beim zweitägigen Test aus und verbrachten viel Zeit auf der Rennstrecke. Die meisten Teilnehmer hatten am Donnerstag 50 Runden und mehr gefahren, am fleißigsten war Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) mit 86 Runden.

An den Rundenzeiten vom zweiten Testtag sind die Fortschritte erkennbar. Bautista fuhr um 15:15 Uhr eine 1:38,540 min und war 0,3 sec schneller als am Vortag, gegen 16 Uhr gelang Toprak Razgatlioglu (Yamaha) eine 1:38,269 min, womit der 26-Jährige ebenfalls um 0,3 sec schneller als am ersten Testtag war.

Grundsätzlich darf man den Zeiten bei einem Test zwar nicht zu viel Bedeutung beimessen, in Jerez wurden die schnellsten Runden jedoch allesamt mit dem SCQ-Reifen gefahren. Pirelli hatte aber auch die Rennreifen SCX, SC0 und SC1 dabei. Welchen Reifen ein Fahrer bei seinem Run verwendet hat, und ob das Motorrad vollgetankt oder im Quali-Trimm war, wissen nur die Teams.

Bei noch 50 Minuten ging Kawasaki-Ass Jonathan Rea auf die Strecke und reihte sich in 1:38,352 min nur knapp hinter Razgatlioglu auf Platz 2 ein, auch Bautista hatte sich auf eine 1:38,449 min gesteigert.

Am Ende des Tages gingen viele Piloten für einen letzten Versuch auf die Piste, aber ohne gravierenden Änderungen in der Zeitenliste. Razgatlioglu, Rea, Bautista und Michael Rinaldi (Ducati) liegen innerhalb 0,377 sec vorn, der fünftplatzierte Alex Lowes (Kawasaki) hat bereits 0,9 sec Rückstand.

Einen deutlichen Sprung nach vorn machte Rookie Dominique Aegerter, der in 1:39,193 min die zweitbeste Yamaha pilotierte. Der Schweizer hatte dabei 0,9 sec Rückstand und beendete den Test als bester unabhängiger Pilot auf Platz 6, noch vor Yamaha-Werkspilot Andrea Locatelli (7.) und dem prominenten Neuzugang Danilo Petrucci (8./Barni Ducati). Die beste Honda folgt mit Iker Lecuona (+ 1,068 sec) auf Platz 9.

Auch Remy Gardner gelang am zweiten Testtag eine schöne Verbesserung um über eine Sekunde. Der Teamkollege von Dominique Aegerter belegte in 1:39,464 min Platz 10.

Bester BMW-Pilot wurde Loris Baz vom deutschen Team Bonovo action mit 1,2 sec Rückstand auf der elften Position. Die Rundenzeiten aller vier BMW-Piloten lagen innerhalb 0,7 sec.

Der einzige Deutsche im Teilnehmerfeld der Superbike-WM 2023, Philipp Öttl, fuhr am Donnerstag ausgiebig mit der 2023er Ducati V4R. Der Go Eleven-Pilot ging kein übertriebenes Risiko ein, zumal nächste Woche in Portimão ein weiterer Test stattfindet, und beendet den Test mit einer persönlichen Bestzeit von 1:40,023 min auf Platz 14.

Schnellster Supersport-Pilot wurde, wie schon am Mittwoch, Ducati-Ass Nicolo Bulega. Der Italiener war bei seiner Bestzeit von 1:41.685 nur 0,1 sec langsamer als SBK-Schlusslicht Oliver König (Kawasaki).