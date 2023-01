Neue Schwinge für Yamaha: Reicht das gegen Ducati? 27.01.2023 - 10:25 Von Ivo Schützbach

© GeeBee Images Die neue Yamaha-Schwinge © GeeBee Images Eine der neuen Schwingen wurde beim Crash von Toprak verbogen © GeeBee Images Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Yamaha hatte für die zwei Tage in Jerez ein straffes Testprogramm mit vielen Änderungen an der R1. Superbike-Vizeweltmeister Toprak Razgatlioglu schildert, wie er den Nachteil auf Bautista und Ducati verringern will.