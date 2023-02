Fahrer SBK-WM 2023: 30% Weltmeister, 25% Rookies

Die Teilnehmerliste der Superbike-WM 2023 ist ein bunter Strauß starker Fahrer, die zusammen 16 Weltmeisterschaften und weitere Titel gewonnen haben. Ein Viertel des Feldes sind Rookies, die nicht zu unterschätzen sind.

Nur noch etwas mehr als zwei Wochen, dann beginnt auf Phillip Island die Saison 2023. Damit kehrt die seriennahe Weltmeisterschaft nach drei Jahren wieder zu ihrem traditionellen Kalender zurück. Mit 24 Piloten aus 13 Ländern und Veranstaltungen in zehn verschiedenen Ländern auf vier Kontinenten wird die Superbike-WM einer Weltmeisterschaft mehr als gerecht.

Und es verspricht eine erstklassige Saison zu werden. Die Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) präsentierten sich bei den Wintertests in bestechender Form. Michael Rinaldi (Ducati) wird zugetraut, 2023 regelmäßig in die Phalanx der Top-3 des vergangenen Jahres vorstoßen zu können. Der Italiener war bei den Tests in Jerez und Portimão auf Augenhöhe.

Erstaunlich: Allein Bautista (SBK und 250-ccm), Razgatlioglu (SBK) und Rea (6x SBK) werfen gemeinsam neun WM-Titel in Waagschale!

Weitere Weltmeister sind Tom Sykes (SBK) sowie Michael van der Mark und Andrea Locatelli (beide SSP). Die Rookies Dominique Aegerter (2x SSP und MotoE) und Remy Gardner (Moto2) bringen ebenfalls WM-Erfolge mit. Alle zusammen haben 16 Weltmeisterschaften gewonnen!

Nimmt man die 18 Erfolge in Europameisterschaften und nationalen Serien hinzu, haben die 24 SBK-Piloten sogar 34 Titel gewonnen (siehe Tabelle unten).

Die sechs Rookies der Saison 2023, sie machen 25 Prozent der Startaufstellung aus, stellen keine Schwächung dar. Neben den Weltmeistern Aegerter und Gardner sind auch Danilo Petrucci, Lorenzo Baldassarri, Bradley Ray und Eric Granado Meisterschaftssieger.