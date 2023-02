Danilo Petrucci: Gegner schätzt Aegerter stärker ein

Natürlich werden vom zweifachen MotoGP-Sieger Danilo Petrucci in der Superbike-WM großartige Leistungen erwartet. Die Ducati-Kollegen Alvaro Bautista und Michael Rinaldi wissen, dass es nicht einfach wird.

Im ersten Wintertest 2023 in Jerez gelang Danilo Petrucci aus dem Team Barni Spark Ducati die achtschnellste Zeit. Sein Rückstand von einer guten Sekunde auf Toprak Razgatlioglu (Yamaha) rührte vor allem daher, dass der Italiener das Potenzial des Qualifyers nicht nutzen konnte.

In Portimao, einer deutlich schwierigeren Rennstrecke als Jerez, mit vielen Höhenunterschieden und blinden Kurven, war Petruccis Rückstand größer: Nach zwei Tagen betrug er fast 2,3 sec auf die Bestzeit von Markenkollege Alvaro Bautista.

«Das war ein komplizierter Test», stöhnte Danilo. «Wir mussten viele Dinge probieren, um eine Abstimmung zu finden, die ich mag. Mit der Panigale 2023 machten wir ohne Zweifel einen Schritt nach vorne, ich bin aber noch nicht eins mit dem Motorrad. Das zeigt sich besonders daran, dass ich mich mit neuen Reifen nicht verbessern kann. Ich fühle mich nicht wohl. Ich habe nicht mal auf die Zeitenmonitore geschaut, weil ich nach Vertrauen suchte, das nie kam.»

«Auf dieser Strecke litten wir mehr als erwartet», gab Teamchef Marco Barnabo zu. «Wir haben an beiden Motorrädern viele Abstimmungsvarianten versucht, um Danilos Gefühl zu verbessern. Wir werden die Daten zusammen mit den Ducati-Ingenieuren analysieren, um ein Set-up zu finden, das zu Petruccis Fahrstil passt.»

Trotz dieses Rückschlags hat sich der zweifache MotoGP-Sieger mit seinen ersten Superbike-Auftritten den Respekt der Gegner verdient. «Danilo muss über die Reifen und das Motorrad noch viel lernen», hielt Weltmeister Alvaro Bautista gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «In Jerez schlug er sich sehr gut und war schnell. Aber Wintertests sind Wintertests. Wenn man sich nur die schnellste Runde eines Fahrers anschaut, ist das möglicherweise nicht die Wahrheit. Aber so oder so, er ist ein guter Fahrer und kann in die Top-5 fahren.»

Bautistas Aruba-Teamkollege Michael Rinaldi stimmt dem zu: «Er überrascht mich nicht, ich schätze Danilo riesig ein. Er ist ein sehr schneller Fahrer und hat MotoGP-Rennen gewonnen – das macht man nicht so einfach. Noch mehr überrascht bin ich aber von Aegerter, er ist ebenfalls sehr schnell. Ich glaube, er wird der Rookie des Jahres.»



Der Schweizer hatte in Portimao ebenfalls zu kämpfen und wurde mit 1,8 sec Rückstand 16.