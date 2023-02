Erdbeben in der Türkei: Toprak hilft in den Trümmern

Das Elend nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei vor einer Woche ist herzzerreißend. Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu und sein Mentor Kenan Sofuoglu reisten in das betroffene Gebiet.

Das Erdbeben in der Türkei, das auch Teile von Syrien betroffen hat, war eines der stärksten in dieser Region. Die Verwüstung unbeschreiblich, die Zahl der Opfer steigt und steigt. Die meisten Überlebenden stehen vor dem Nichts und harren in Behelfsquartieren und mit nur notdürftiger Versorgung aus. Es mangelt an allem: Zelte, Kleidung, Nahrungsmittel, sauberem Wasser, Strom und Wärme.

Geschockt von den Bildern waren und sind auch Toprak Razgatlioglu und Kenan Sofuoglu. Sie zögerten nicht und organisierten Hilfsgüter, die sie persönlich zu ihren Landsleuten ins Erdbebengebiet brachten, darunter zwei leistungsfähige Stromerzeuger.

Vor Ort verfolgten der Superbike-Weltmeister von 2020 und der Supersport-Rekordweltmeister die Bergungsarbeiten. Ein Video stellte Razgatlioglu kommentarlos bei Instagram zur Verfügung.