Garrett Gerloff: BMW-Erfolg mit Yamaha-Cheftechniker?

Im BMW-Team Bonovo action trifft Garrett Gerloff auf seinen früheren Cheftechniker, mit dem er bei Yamaha eine beeindruckende Debütsaison in der Superbike-WM fuhr. Der Texaner hofft, dass auch der Erfolg zurückkehrt.

Mit dem Wechsel zum BMW-Team Bonovo action schlägt Garrett Gerloff ein neues Kapitel seiner Karriere auf. Der Texaner war zuvor elf Jahre mit Yamaha verbunden und vollzog mit dem japanischen Hersteller 2020 den Einstieg in die Superbike-WM.

In seinen ersten Jahren in der Weltmeisterschaft im Team GRT Yamaha fungierte Les Pearson als Cheftechniker von Gerloff, 2022 rückte Damiano Evangelisti an diese Stelle. Bei Bonovo action arbeitet der US-Amerikaner wieder mit Pearson. «Das ist großartig! Die Atmosphäre ist wieder wie früher», zeigte sich Gerloff darüber erleichtert. «Es war nicht meine Entscheidung, dass Les mich verlassen hat, aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin so froh, dass er bereit war zurückzukommen und wieder da ist. Er ist ein wirklich guter Kerl. Ich kann förmlich sehen, wie sein Gehirn arbeitet und versucht, alles zu verstehen. Davon profitiere ich, und das spornt mich an, mich noch mehr auf meinen Job zu konzentrieren.»

Zusammen mit dem Engländer erreichte Gerloff bereits in seiner ersten Saison drei Top-3-Ergebnisse!

Der Umstieg auf die M1000RR für die Superbike-WM 2023 fällt Gerloff bisher aber nicht leicht. Konkurrenzfähige Zeiten waren jedoch von keinem der vier BMW-Piloten bei den Wintertests zu sehen. «Es ist ein Witz, wie schnell die Top-3 sind und wie wenig zum vierten Platz fehlt», grübelte der BMW-Pilot.